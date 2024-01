ProD2 - Victoire historique pour Valence Romans dans le derby face à Grenoble

Pro D2 - Duel de mal classés, mais surtout derby de Rhône-Alpes entre Valence Romans et Grenoble ce vendredi soir, pour la 18ème journée de Pro D2. Les Drômois ont pris leur revanche du match aller en s'imposant avec trois essais (30-21) et s'imposent pour la première fois dans le monde professionnel contre leur voisin. Une victoire précieuse dans l'optique du maintien, tandis que Grenoble voit le top 6 s'éloigner.

Fin de série à l'extérieur, et peut-être des espoirs de montée pour le FC Grenoble, après sa défaite face à Valence Romans (30-21). Les Isérois ont été bien trop intermittents dans ce derby, et n'ont pas mis les ingrédients nécessaires à la victoire. En face, Valence a été régulier et a imposé sa patte sur la rencontre, faisant les meilleurs choix pour marquer aux moments clés. Succès historique pour les Damiers, toujours intraitables à domicile.

Un trou noir, mais Grenoble vers l'avant

Pourtant mieux rentré dans le match, Grenoble ne tardait pas pour marquer son territoire chez son voisin drômois. Après une bonne touche dans les 22 adverses, les Isérois faisaient travailler leurs avants, mais faisaient la différence par leurs arrières. Ezcurra profitait des soutiens pour mettre le doute dans la défense et aller au bout seul (0-7, 4ème). Mais ce fut le début d'une longue période de disette pour les visiteurs, très indisciplinés (dix pénalités en première période). Alors, Valence en a profité.

Lucas Meret débloquait le compteur par une pénalité avec l'aide de la transversale (3-7, 19ème). La seconde était ratée, mais avec tout autant de réussite puisque le ballon rebondissait sur le bas du poteau. La défense laissait Guillomot récupérer, et Tim Menzel se chargeait de marquer (10-7, 21ème). Les Valentinois creusaient l'écart peu après sur une bonne touche dans les 22. Goze, puis Iashagashvili enfonçaient la défense, et le Géorgien terminait dans l'en-but (17-7, 28ème).

Grenoble s'en remettait à un coup du sort pour revenir dans la partie, lorsque Trouilloud contrait un coup de pied de Meret pour le deuxième essai de son équipe (20-14, 38ème). Valence voulait reprendre son avance, sans succès. Malgré la sirène qui avait retenti, les Isérois ont choisi de jouer leur pénalité. Bien leur en a pris, car de l'autre côté du terrain, Barnabé Massa concluait un groupé pénétrant (20-21, 40+6ème).

Valence solide, Grenoble sans réponse

Après cinq essais en première période, on pouvait espérer un nouveau festival offensif en seconde période, mais c'est le contraire qui s'est produit. Grenoble a réglé son problème d'indiscipline au retour des vestiaires, bloquant les opportunités aux locaux, qui eux ont mis les barbelés en défense. Les deux équipes ont souvent eu recours au jeu au pied, mais cela n'a donné que peu de résultats. Au contraire, puisque Mathieu Guillomot s'est même blessé au genou sur une réception aérienne (53ème).

Malgré une réorganisation très originale dans sa ligne d'arrières, qui a accumulé les absences, Valence a mis un coup d'accélérateur. Mawalu et Minguillon ont mis le feu dans la défense. Puis les pick and go des avants ont eu la parole, avant que Iashagashvili ne marque un doublé, au soutien sur son ailier (27-21, 60ème). Meret donnait un break d'avance après une pénalité de 40 mètres (30-21, 65ème), et la victoire tendait les bras aux Valentinois. Très bons tactiquement, intelligents pour gagner du temps, les promus ont parfaitement joué le coup, presque à l'expérience. Et après une dernière offensive grenobloise mal jouée, le coup de sifflet final a libéré le stade Georges Pompidou.

Après une victoire contre le leader il y a deux semaines, Valence fait tomber son voisin et prend 4 points d'avance sur la zone de relégation. À un point de son adversaire du jour. Le FCG est maintenant à 11 longueurs du top 6.