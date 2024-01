ProD2 - Les Biterrois s'imposent face à Agen (44-25) avec le bonus offensif, grâce à une nouvelle prestation offensive de qualité. Dominateurs sur la plupart des secteurs, les Héraultais ont eu raison des Lot-et-Garonnais à l'usure, avec notamment un triplé de leur ailier vedette Storti, encore décisif pour l'ASBH.

Pour terminer ce bloc, les deux équipes avaient des ambitions afin de conclure sur une note positive. Les Héraultais pour embrayer une nouvelle dynamique et conforter leur situation comptable avantageuse, alors que les Lot-et-Garonnais pouvaient frapper un immense coup en s'imposant pour la première fois de la saison loin de leurs bases.

Et d'entrée de jeu, les Biterrois donnaient le tempo. Marques se faufilait entre les poteaux après une transformation de jeu rapide (7-0, 3 ème). La réplique agenaise suivait et Vincent réduisait la marque sur un joli mouvement au large initié (7-3, 16 ème). Les Héraultais ne reniaient pas leurs principes, en disputant tout ou presque à la main. Reau profitait d'une fixation idéale de Malié pour le deuxième essai (12-3, 19 ème). Les Lot-et-Garonnais appuyaient sur l'accélérateur, Vincent sur une pénalité (12-6, 22 ème) et surtout Tolot, sur un par-dessus d'école récupéré par lui-même, allait en terre promise pour permettre aux siens de reprendre l'avantage (12-13, 28 ème).

Piqués au vif, les hommes de Pierre Caillet, jouaient la moindre possession avec une philosophie débordante. Mais que dire du numéro de soliste de Storti, se jouant de Tolot par un par-dessus précis, puis en assénant un sprint diabolique jusqu'en entre les poteaux (19-13, 33 ème). Jamais rassasiés, les Héraultais en voulaient encore plus, sur une pénalité disputée à la main, Marques servait en bout de ligne pour le serial marqueur Storti, toujours aussi bien placé quand la conclusion se précise (26-13, 36 ème). Fautif sur l'essai, Railevu écopera d'un carton jaune et Marques, depuis la ligne médiane, rajoutera trois unités supplémentaires pour donner un peu plus d'ampleur au score avant la pause (29-13, 37 ème).

Storti, symbole de l'appétit biterrois

Les locaux furent bousculés le temps que Tilsley marque sur une superbe action collective (32-18, 63 ème). La suite ? Une nouvelle démonstration offensive avec un Storti intenable pour un triplé en bout de ligne (37-18, 67 ème). Alors que Beau Farrance réduisait la marque sur une réaction d'orgueil (37-25, 75 ème), l'ASBH s'imposait avec le bonus offensif dans les ultimes secondes grâce à un essai d'Hoarau dans le money time (44-25, 80 ème). Le public Rouge et Bleu pouvait exulter et les joueurs de Pierre Caillet explosaient de joie après cette dernière action révélatrice d'un état d'esprit toujours aussi pertinent.

Les Héraultais retrouvent le chemin du succès, face à des Agenais coriaces, mais distancés au final pour espérer rivaliser. Après la défaite face à Provence Rugby, c'est une forme de rachat pour l'ASBH qui s'était donc inclinée pour la première fois de sa saison dans son antre de Raoul-Barrière. Grâce à cette nouvelle réussite, les Rouge et Bleu s'installent plus que jamais sur le podium.

Pour les Agenais, les difficultés pour se déplacer sont toujours aussi contraignantes. Venus avec des intentions, les hommes de Dave Ryan repartent à vide, et ratent aussi l'opportunité de se rapprocher du peloton des qualifiables. Malgré quelques bonnes attitudes, il aura manqué de la régularité au SUA pour rafler la mise et la venue, après les vacances, de Provence Rugby sera un bon révélateur des prochaines semaines.