Montauban tient son premier succès de l'année face à Soyaux-Angoulême !

Montauban s'est imposé contre Soyaux-Angoulême à Sapiac lors de la 18e journée de Pro D2 (16-14). Les Montalbanais ont construit leur victoire en première période grâce à la botte de Jérôme Bosviel. Soyaux-Angoulême, qui repart avec le bonus défensif, a manqué de peu de réaliser le hold-up avec une pénalité ratée à une minute de la sirène.

Après trois défaites consécutives, Montauban s'est imposé à domicile face à Soyaux-Angoulême au terme d'une rencontre où les hommes de Pierre-Philippe Lafont ont joué à se faire peur lors de la 18e journée de Pro D2 (16-14).

Jérôme Bosviel profite de l'indiscipline angoumoisine

La rencontre a mis du temps à se lancer. Corentin Glénat a manqué d'ouvrir le score peu après dix minutes, sur une pénalité, effleurant de peu le poteau droit. Un tournant pour Angoulême qui perdait Sikeli Nabou, son serial gratteur, bandé à la jambe droite, sur blessure. Montauban prend peu à peu les commandes de la rencontre et il ne faut que cinq minutes à Jérôme Bosviel pour inscrire trois pénalités consécutives et permettre aux Montalbanais de se construire un petit pécule. En face, les hommes d'Alexandre Ruiz déjouent et, sur une largesse de la défense angoumoisine, Semesa Rokoduguni profite d'un surnombre et réalise une course de 50 mètres pour inscrire le premier essai du match. Angoulême sonnera la révolte peu avant la sirène. Sur un ballon porté surpuissant, Alexander Masibaka, entré en cours de jeu, vient aplatir en force et relancer les siens juste avant de rentrer au vestiaire.

La défense angoumoisine écœure l'attaque montalbanaise !

Lors du second acte, le jeu met également du temps à se décanter et les deux équipes offrent une bataille tactique. Montauban commet plus de fautes, mais Angoulême ne parvient pas à en profiter. Les locaux ont eu, par deux fois, l'occasion d'aller marquer et auraient pu y parvenir si Semesa Rokoduguni n'avait pas trop tardé à relâcher son ballon alors qu'il venait de réaliser une nouvelle percée de 50 mètres et si Jérôme Bosviel avait pris les points plutôt que de s'approcher à cinq mètres alors que Montauban s'était à nouveau immiscé dans les 22 angoumoisins. Cette inefficacité offensive des Montalbanais est à mettre au crédit de la grosse défense angoumoisine qui, à plusieurs reprises, a poussé Montauban à commettre des en-avant et a écœuré le pack de son hôte en mêlée, le poussant à de nombreuses obstructions. Cette accumulation va relancer le match. Frank Bradshaw paye les erreurs de ses coéquipiers et est expulsé pour les dix dernières minutes. Sur le groupé pénétrant, Hubert Texier aplatit en force et Corentin Glénat ramène Soyaux-Angoulême à deux longueurs. Sur le coup de pied d'engagement, Montauban récupère le ballon, et parvient à aplatir grâce à Lewis Bean sur un ballon porté. La joie sera de courte durée pour les Montalbanais, car, après visionnage de la vidéo, Mathieu Noirot est contraint de refuser l'essai, et de refroidir tout Sapiac, car Lucas Seyrolle a gêné son défenseur sur le ballon porté. À une minute de la sirène, Corentin Glénat a la possibilité d'offrir la victoire à Angoulême et permettre aux siens de passer pour la première fois devant, mais le demi d'ouverture est trop court et manque de peu de réaliser le hold-up.

En quête de succès après avoir perdu ses trois premiers matchs de 2024, Montauban se relance et grimpe provisoirement à la 8e place. Angoulême, qui repart de Sapiac avec le bonus défensif, grimpe à la 13e place et sort provisoirement de la zone rouge. Lors de la 19e journée, qui se tiendra le 8 et 9 février, Montauban recevra Béziers. Soyaux-Angoulême accueillera le Biarritz olympique pour le choc du bas de tableau de cette Pro D2.