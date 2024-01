La 18e journée de Pro D2 se joue entre jeudi et vendredi. Alors qu'un choc immense entre Provence Rugby et Brive se profile, d'autres matchs valent leur pesant de cacahuète. Voici nos pronostics.

Nevers - Vannes

Le pré est vraiment fleuri à Nevers et le public gâté. Huit matchs joués à domicile et huit victoires pour l'USON. Autant dire que dans leur antre les Nievernais sont imprenables cette saison. Certes, cette fois ce sont les leaders vannetais qui se déplacent au Pré Fleuri, mais les Bretons qui ont connu un début de saison canon, sont légèrement moins tranchants ces dernières semaines (trois défaites en cinq matchs). Alors, à domicile Nevers devrait, au terme d'un gros combat, s'imposer contre Vannes.

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Vannes

Béziers - Agen

Les Biterrois doivent impérativement se reprendre après leur dernier revers à domicile subi face à Provence Rugby. Les coéquipiers de Samuel Marques auront à cœur d'enclencher une nouvelle dynamique et de se faire pardonner devant leur public. Le SUA tentera de faire un exploit sur la pelouse héraultaise après s'être imposé de justesse face à Aurillac.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Colomiers - Rouen

Après deux défaites de suite, Colomiers n'a pas le droit à l'erreur. À Michel-Bendichou, les coéquipiers de Thomas Girard sont dans l'obligation de s'imposer face à Rouen, lanterne rouge de Pro D2. Les Normands ont retrouvé des couleurs face à Nevers avec une large victoire mais sont à dix points de Soyaux-Angoulême, barragiste.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Colomiers

Aurillac - Mont-de-Marsan

Les Cantaliens sortent d'une belle prestation à Agen et chercheront à confirmer face à Mont-de-Marsan. Dans leur antre, les partenaires de Marc Palmier devront s'imposer pour revenir sur les prétendants au top 6. En face, les Montois seraient bien inspirés de revenir du Cantal avec les quatre points de la victoire. Un match tendu s'annonce et l'issue de la rencontre pourrait se jouer dans les ultimes instants de la partie.

Notre pronostic : victoire d'Aurillac, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Dax - Biarritz

Derby historique dans le sud-ouest. Les Landais accueillent les Basques dans un duel qui sent la poudre. Le promu dacquois pointe à la 9ème place et reste sur un exploit sur la pelouse de Grenoble. Les Biarrots eux, respirent après leur important succès face à Valence Romans et sont juste au-dessus de la zone rouge. Dans ce contexte toujours particulier, le combat devrait faire rage dans les Landes...

Notre pronostic : victoire de Dax, bonus défensif pour Biarritz

Montauban - Soyaux-Angoulême

L'USM doit rebondir. Les coéquipiers de Frédéric Quercy sortent de trois défaites consécutives, dont une à Sapiac contre Grenoble. En recevant le quinzième de Pro D2, Montauban n'a d'autres choix que de s'imposer pour retrouver le sourire. Le SA XV tentera de réaliser un exploit après s'être offert Colomiers la semaine passée.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Valence-Romans - Grenoble

Tombeur de Vannes lors de sa dernière réception, Valence-Romans s'attaque à un nouveau gros morceau ce vendredi. Le VRDR sera opposé à un Grenoble un peu paradoxal ces dernières semaines. Malgré des succès bonifiés face à Provence Rugby et à Montauban, les Isérois ont étonnamment craqué à domicile contre Dax. Les débats risquent d'être serrés.

Notre pronostic : victoire de Valence-Romans, bonus défensif pour Grenoble.

Provence Rugby - Brive

Le choc de cette journée concerne deux des grands favoris pour la montée en Top 14 la saison prochaine. Provence Rugby a profité de sa victoire à Béziers pour rester dans les talons de Vannes. Une victoire des hommes de Reggiardo pourrait leur permettre de prendre la place de leader du championnat. Mais en face, les Coujoux sont en forme avec quatre victoires de suite.

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby.