Les Montpelliérains affronteront l'Ulster le 7 avril à 13h30, l'ASM Clermont recevra les Cheetahs le 6 avril alors que Castres se déplacera sur la pelouse de Gloucester le 5 avril à 20 heures. Voici le calendrier complet des phases finales de Challenge Cup.

Cinq clubs français se sont qualifiés en huitième de finale de la Challenge Cup : Bayonne, Montpellier, Clermont, Castres et Pau. L'Aviron bayonnais et le Castres se déplaceront respectivement à Édimbourg et Gloucester. De son côté le MHR recevra l'Ulster au GGL Stadium le dimanche 7 avril à 13h30. Pau recevra le Connacht à 18h30. Avant ça l'ASM Clermont accueillera les Cheetahs le samedi 6 avril à 13h30.

Vendredi 5 avril

8e de finale n°2 : Gloucester Rugby (2) v Castres Olympique (15), Kingsholm (20h), Viaplay-Premier Sports / beIN SPORTS / FloRugby

Samedi 6 avril

8e de finale n°4 : ASM Clermont (4) – Toyota Cheetahs (13), Stade Marcel-Michelin (13h30), France TV / beIN SPORTS / SuperSport / FloRugby



8e de finale n°3 : Benetton Rugby (3) – Emirates Lions (14), Stadio Comunale di Monigo (18h30), epcrugby.tv / SuperSport / FloRugby



8e de finale n°7 : Ospreys (7) – Sale Sharks (10), Brewery Field, Bridgend (20h) S4C / FloRugby



8e de finale n°8: Edinburgh Rugby (8) – Aviron Bayonnais (9), Hive Stadium (20h), Viaplay-Premier Sports / beIN SPORTS / FloRugby

Dimanche 7 avril

8e de finale n°5 : Montpellier Hérault Rugby (5) – Ulster Rugby (12), GGL Stadium (13h30), beIN SPORTS / Viaplay-Premier Sports / FloRugby



8e de finale n°1 : Hollywoodbets Sharks (1) – Zebre Parma (16), Hollywoodbets Kings Park (16h), SuperSport / epcrugby.tv / FloRugby

8e de finale n°6 : Section Paloise (6) – Connacht Rugby (11), Stade du Hameau (18h30), beIN SPORTS / Viaplay-Premier Sports / FloRugby

Quarts de finale - 12/13/14 avril

QF 1 : vainqueur du 8e de finale n°1 – vainqueur du 8e de finale n°8

QF 2 : vainqueur du 8e de finale n°2 – vainqueur du 8e de finale n°7

QF 3 : vainqueur du 8e de finale n°3 – vainqueur du 8e de finale n°6

QF 4 : vainqueur du 8e de finale n°4 – vainqueur du 8e de finale n°5

À noter que les clubs les mieux classés de la phase de poules joueront à domicile

Demi-finales 3/4/5 mai

DF 1 : vainqueur du QF 1 – vainqueur du QF 4

DF 2 : vainqueur du QF 2 – vainqueur du QF 3



La finale de la Challenge Cup aura lieu le vendredi 24 mai à Londres. Le coup d'envoi sera donné à 20 heures.