À l'aube des trois derniers matchs de cette phase de poule, plusieurs scénarios se dessinent déjà pour les huitièmes de finale de l'Investec Champions Cup. Toulouse devrait affronter le Racing 92 alors que Bordeaux-Bègles pourrait retrouver les Saracens. En ce qui concerne La Rochelle c'est un peu plus indécis...

Toulouse - Racing

Pour son dernier match de poule le Stade toulousain affrontera Bath ce dimanche après-midi (16h15). Dans l'hypothèse où les Toulousains s'imposent (même sans bonus) ils termineront premier du classement général, passant devant le Leinster grâce au goal-average. Dans ce cas, Toulouse affrontera le Racing 92 (dernier au classement général avec 8 points) en huitième de finale.

Seul le cas de défaite déloge Toulouse de sa première place de la poule au profit de Bath. Mais la différence de points est favorable aux Haut-Garonnais, assurés d'être a minima 2e de la poule 2. Avec un point de bonus défensif, ils seraient sixièmes du classement général (avec 16 points) et affronteraient Glasgow.

Bordeaux-Bègles - Saracens

Les Girondins pointent pour l'heure à la troisième place du classement général. Mais en cas de victoire toulousaine (ou même de match nul) cet après-midi, les Rouge et Noir passeraient devant tout ce beau monde des leaders de poules. Ce qui ferait reculer l'UBB à la quatrième place du général. Dans ce cas-là, le quatrième affrontant le treizième, on aurait droit à une revanche entre Bordeaux-Bègles et les Saracens.

Pour rappel, lors de la troisième journée de la phase de poule, Bordeaux s'était imposé 55-15 face aux Anglais.

Plusieurs adversaires probables pour La Rochelle

Pour ce qui est du champion en titre, plusieurs scénarios sont encore possibles. Il est bon de rappeler qu'une victoire et ne serait-ce que deux points (qu'ils soient obtenus grâce à un nul ou deux bonus) suffisent à la qualification du Stade rochelais.

Dans le cas où les Rochelais s'imposent sans bonus face à Sale (ce dimanche à 14h) et que Bath s'incline sans bonus face à Toulouse (ce dimanche 16h15) ils termineront à la 11e place du classement général. Ce qui voudrait dire La Rochelle se déplacerait sur la pelouse des Harlequins en huitième de finale.

S'ils obtiennent deux points de ce dernier match de poule, les hommes de Ronan O'Gara pointeront à la quatorzième place du général, et feront face à Northampton ou Exeter.

Lyon affrontera une équipe sud-africaine

Les Lyonnais ont terminé leur phase de poule à la dixième place du classement. Deux cas de figures se présentent. Si le Lou conserve cette dixième place, il affrontera les Stormers. Dans le cas où La Rochelle s'impose avec le bonus ce dimanche, les hommes de Fabien Gengenbacher glisseront à la onzième place et se retrouveront donc face aux Bulls en huitième de finale.

Le règlement Pour se qualifier en huitième, les équipes en Champions Cup ont besoin de finir dans les quatre premières places de chaque poule. Elles sont classées par ordre décroissant de 1 à 16. Pour les départager, comme l'indique l'article 2.6 on prend d'abord en compte leur classement en poule, ensuite le nombre de points accumulés, puis la différence de points.

Classement des qualifiés avant les rencontres de ce dimanche

Leinster 19 points (+70 en différence de points) Northampton 18 points (+62) Bordeaux-Bègles 17 points (+89) Toulouse 15 points (+97) avant le match contre Bath Harlequins 15 points (+42) Bulls 15 points (+30) Stormers 14 points (+3) Exeter 13 points (+11) avant le match à Bayonne Bath 15 points (+34) avant le match à Toulouse Lyon 12 points (+31) Glasgow 10 points (+14) Leicester 9 points (-38) Saracens 10 points (-17) Munster 9 points (0) Racing 92 8 points (-1) La Rochelle 7 points (+25) avant le match à Sale

Seul Sale, actuel cinquième de la poule 3 (avec 5 points, +6 de différence), peut intégrer le bon wagon et chiper la place du Stade rochelais, deux points devant, et même doubler Leicester, qui compte quatre unités supplémentaires.