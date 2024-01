Déjà éliminée avant le coup d'envoi de la rencontre, l'Usap s'est encore une fois inclinée dans cette Challenge Cup. Un revers 32-23 face aux Falcons de Newcastle, le quatrième en autant de sorties pour les Catalans. Granell, Dubois et Dupichot ont marqué côté Perpignanais.

Pas d'enjeu, pas de pression pour cette rencontre entre Perpignan et Newcastle en cette ultime journée de Challenge Cup et pourtant, les Catalans ont cédé face à une équipe qui n'avait pas encore connu la victoire cette saison (toutes compétitions confondues). C'est donc un zéro pointé pour les Sang et Or qui n'auront pas su exploiter cette compétition européenne pour construire une dynamique qui aurait pu leur bénéficier en Top 14.

En tête à la pause

Sur le papier, et malgré une équipe largement remaniée et composée de quelques jeunes pousses, l'USAP avait largement la place pour s'imposer face aux Falcons de Newcastle afin d'éviter la cuillère de bois dans cette poule 2. mi-chemin dans cette rencontre, les choses penchaient tout de même du bon côté pour la formation de Franck Azéma qui menait 13 à 9 grâce aux essais de Dubois et du jeune Maxim Granell qui débutait aujourd'hui sa carrière chez les professionnels. Néanmoins, l'indiscipline perpignanaise combinée à la précision du pied droit de Johnson permettait aux Anglais de rester dans le coup malgré la domination de l'équipe locale dans ce match.

L'USAP s'incline à domicile face à Newcastle et termine la compétition avec 0 point.



Perpignan bafouille face à des Falcons efficaces

La seconde période aura été un peu plus fermée que la première à cause notamment de la longue interruption du jeu à la suite de la blessure du jeune Samuel M'Foudi, laissé KO sur la pelouse après un choc sur la hanche d'un adversaire. Cet événement intervenait quelques minutes seulement après le premier essai, un peu inattendu, des Britanniques qui, sur un lancement de jeu tranchant dans l'axe, permirent à O'Sullivan de filer sous les perches. Le coup de massue intervint à la 67e lorsque Redshaw, très heureux de bénéficier d'un rebond favorable, sema les défenseurs catalans pour lui aussi aller dans l'en-but (26/16). Alors que la situation se corsait dangereusement, les Sang et Or eurent la mauvaise idée d'enchaîner les fautes permettant à Johnson d'ajouter 6 points au pied. Derrière, l'essai de Dupichot (77e) ne changea pas la donne. Le mal était fait pour les Français tandis que les Anglais jubilaient avec ce premier succès de leur saison.

Basculer en mode Top 14

Cette défaite n'est pas idéale pour préparer le déplacement à Lyon le week-end prochain. En effet, cette opposition face à un concurrent direct pour le maintien sera décisive pour la suite de cette saison dans laquelle les Perpignanais n'auront plus à penser à la coupe d'Europe (4 défaites en 4 rencontres dans cette Challenge Cup). L'USAP le sait, le plus dur reste à faire !