Le Stade français s'est incliné (20-24) à Jean Bouin face au Stormers sud-africain dans une rencontre véritablement serré. Après cette défaite, les Parisiens font donc chou blanc et se contenteront d'un tout petit point au classement.

Il fallait rompre la mauvaise série en cours dans la compétition européenne. Par devoir devant son public, le Stade français voulait se racheter de cette campagne douloureuse avec un espoir d'être repêché dans la petite Coupe d'Europe face aux Stormers. Et par un départ canon avec un essai de Timo dès la première minute de jeu, les Parisiens marquaient d'entrée leur territoire (5-0, 2ème). L'équipe sud-africaine s'en remettait à la conquête et à son identité de jeu d'avant féroce. Jantjies sur un départ sur le petit côté, mettra sa formation à égalité après cette action rondement menée (5-5, 10 ème). Une réplique qui se prolongeait quelques minutes plus tard, Van Heerden profitant de l'avancée notable des siens, pour marquer en force après un ballon porté bien exécuté (8-10, 16 ème).

Le Stade français n'a remporté aucun de ses matchs de poules et termine par une défaite à Paris 20-24.



Le film du match > https://t.co/WhddqePpYp#InvestecChampionsCup pic.twitter.com/hkgLh8SDLv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 20, 2024

Pas de quoi refroidir les ardeurs parisiennes, assez alertes dans les zones de rencontre face à la rudesse proposée. Sous la baguette d'un Kockott inspiré, le demi de mêlée servait son centre Etien, venu à sa hauteur, pour une réalisation pleine de clarté (15-10, 26 ème). Les Stormers, venus avec quelques idées en tête, insistaient sur les fondamentaux. Alors que le carton jaune et l'essai se rapprochaient pour les visiteurs, la défense des Parisiens faisait rage et compromettait les ambitions adverses. Un sauvetage de Kockott sur une défense idéale devant sa ligne, un plaquage de Gabrillagues pour tomber le ballon sud-africain sur la construction près de la ligne et des Stormers sans plan B à ce moment de la rencontre. Tout était réuni pour virer en tête à la pause et repartir avec confiance et détermination pour la suite des débats.

Une règle de carence qui monopolise tout

Les joueurs de la Capitale maintenaient un certain rythme au retour des vestiaires. Hirigoyen sera à la conclusion d'une action d'école et d'une concrétisation tout en force (20-10, 46 ème). La suite sera un échange de turnover entre les deux formations. Si Habel Kuffner se verra refuser un essai pour une position de hors-jeu au départ, alors que Stassen redonnait confiance aux siens par un essai en force (20-17, 58 ème). Les Sud-Africains insisteront plus tard en mêlée fermée. Conséquence ? Kakovin et Castets seront invités à rejoindre le banc 10 minutes chacun, et suivra une période de flottement interminable pour appliquer la règle de la carence qui obligeait les locaux à évoluer à 12 pour permettre à Gomez-Kodela d'évoluer provisoirement sur le flanc gauche. Libbok ira en terre promise face à tant de largesses et d'espaces (20-24, 74 ème). Les Stadistes s'offrant malgré tout une balle de match en vain, après un franchissement majeur de Macalou.

Le Stade français quitte la scène européenne par la petite porte. Une quatrième défaite en autant de rencontres, et malgré un espoir de consolante pour tenter d'être reversés en Challenge Cup, les Parisiens n'ont pu remporter la mise face aux Sud-Africains. Une campagne délicate, à oublier sur plusieurs registres malgré une prestation honnête, alors que le Top 14 va vite reprendre la semaine prochaine lors du déplacement prévu à Oyonnax.



La belle affaire par contre pour les Stormers, vainqueurs avec conviction des locaux, et une identité toujours aussi affirmée. Les hommes de John Dobson visaient la victoire pour tenter la réception au Cape Town Stadium pour les huitièmes de finale; dans l'attente d'autres résultats, les Sud-Africains ont rempli leur mission et patienteront pour connaître leur sort pour la suite de la phase finale.