En tête une bonne partie de la rencontre, le Lou a finalement craqué face aux Saracens, en fin de rencontre, et s'est incliné sur le score de 39-24. Les Lyonnais, trop pénalisés dans le second acte, ne ramènent aucun point de leur déplacement en Angleterre. Ils finissent à la troisième place de la poule 1 et se déplaceront lors des huitièmes de finale, tout comme les Sarries, qualifiés grâce à ce succès et qui terminent quatrième de ce groupe.

