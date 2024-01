Le Stade français accueuille les Stormers lors de la dernière journée de Champions Cup. Les Parisiens affichent une équipe hybrides avec deux joueurs qui font leur première.

Après la claque reçue sur la pelouse du Linster, le Stade français est d'ores et déjà éliminé de la Champions Cup. Ce rendez-vous face aux Stormers est donc davantage un moyen de progresser et surtout de relever la tête, face à une équipe qui vise encore la première place du groupe. Plusieurs ajustements ont été faits : les habituels ailiers Stéphane Ahmed et Lester Etien sont titularisés au centre. Le jeune Mathis Ibo fait sa première apparition en pro. Andy Timo fête lui sa première titularisation.

Le XV de départ du Stade français : 15. Monin; 14. Dakuwaqa, 13. Ahmed, 12. Etien, 11. Ibo ; 10. Segonds, 9. Kockott ; 7. Timo, 8. Habel-Küffner, 6. Hirigoyen ; 5. Azagoh, 4. Gabrillagues (cap.), 3. Gomez Kodela, 2. Peyresblanques, 1. Castets.

Remplaçants : 16. Ivaldi, 17. Kakovin, 18. N’Diaye, 19. Briatte, 20. Macalou, 21. Gimbert, 22. Halaifonua, 23. Barré.