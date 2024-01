Retrouvez le top des déclas des acteurs français en Champions Cup et Challenge Cup. Ronan O'Gara a notamment donné un défi à ses Rochelais alors que Grégory Patat s'est montré lucide quant à la performance de l'Aviron à Northampton...

Je n’accepterai pas de sortir de cette compétition par un mauvais match

Après deux défaites, La Rochelle a enfin relevé la tête en Champions Cup en écrasant Leicester (45-12). Satisfait de ses hommes, Ronan O'Gara a déjà fixé le cap vers Sale, où les Rochelais termineront leur phase de poules avec l'ambition de se qualifier. "Cette semaine va nous donner l’opportunité de disputer des phases finales européennes si on fait le boulot dimanche... Je n’accepterai pas de sortir de cette compétition par un mauvais match. Cette semaine est cruciale pour le club et pour le groupe. En même temps, je dois féliciter les joueurs…".

On n'est pas au niveau

L'humeur n'était pas à la fête à Mayol. Toulon a concédé sa troisième défaite d'affilée en Champions Cup et n'a pas su répondre au pragmatisme du Munster. Interrogé à la suite de ce terrible revers, Pierre Mignoni s'est montré lucide sur la situation de ses hommes. "Je me suis rendu compte de l’évidence : on était en retard, on marchait trop, on marchait le double d’eux. On n’est pas au niveau. Il faut accepter et reconnaître qu’en face ils ont été mieux préparés".

Les Bordelais se sont qualifiés magistralement pour les huitièmes de finale (55-15) contre les Saracens. Personne n’avait prévu un succès aussi triomphant. La première place de la poule reste accessible, même avec un voyage périlleux en Afrique du Sud.https://t.co/QQkNrIPWXm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 15, 2024

Nous avons pris notre réalité en pleine gueule

L'Aviron bayonnais a lui subi la loi de Northampton. En Angleterre, les hommes de Grégory Patat n'ont jamais existé face au leader de Premiership. Avec une équipe remaniée, les Basques n'ont pas su capitaliser après leur belle prestation à Bordeaux-Bègles. "Là, avec un début de match très approximatif, nous avons pris notre réalité en pleine gueule. Ce résultat est juste la confirmation de notre match à Bordeaux, où nous avions été suffisants dans pas mal de secteurs" soufflait Patat à l'issue de la rencontre.

Leur vrai niveau n'est pas encore atteint

À l'instar du champion en titre rochelais, les Toulousains ont également marché sur l'eau ce week-end. Après une impressionnante victoire sur la pelouse de l'Ulster, Ugo Mola affirme que ses joueurs n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. "Mais, même si je vais vous surprendre, je voudrais faire prendre conscience aux joueurs que leur vrai niveau est loin d’être atteint. Ce n’est pas de la méthode Coué mais, avec un peu plus d’application sur des choses basiques, je suis convaincu qu’on peut faire mieux dans nos intentions et notre précision".

15 000 personnes en Challenge Cup ? C'est la première fois que je vois ça !

Clermont a fait le spectacle devant son public face aux Scarlets. Plus de 15 000 supporters s'étaient déplacés ce samedi pour assister à la troisième journée de Challenge Cup. Une affluence exceptionnelle, vantée par Joris Jurand, Fritz Lee et Christophe Urios. "15 000 personnes en Challenge Cup ? C'est la première fois que je vois ça ! Je ne peux pas comparer avec mon ancien club (Brive, N.D.L.R.) puisque nous n’avions pas les mêmes objectifs que cette saison. Mais j’ai surtout envie de voir le Michelin en mode Champions Cup. On m’en a beaucoup parlé depuis mon arrivée alors je veux en prendre conscience !" souriait l'ailier jaune et bleu.