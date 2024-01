Will Skelton prédit un grand avenir à Emmanuel Meafou. Le géant de La Rochelle a longuement évoqué son jeune compatriote avec des mots très flatteurs dans le long entretien qu'il nous a accordé.

Être adoubé par Will Skelton en dit beaucoup sur votre niveau : Emmanuel Meafou n'en finit plus de marquer les esprits. Dans le long entretien que Will Skelton a accordé à Midi Olympique, le géant de La Rochelle évoque son jeune compatriote, qui brille depuis plusieurs saisons sous le maillot du Stade toulousain. "Il est énorme. Le ciel est la limite pour un gars comme lui. Quand je vois tout ce qu’il sait faire avec la balle, son boulot en défense et dans les rucks, sa manière de casser les mauls…"

Le respect est réciproque et celui qui a de grandes chances de vivre sa première sélection avec le XV de France lors du prochain Tournoi des 6 Nations, a plusieurs fois considéré Skelton comme son modèle à suivre : "Quand j’ai débuté, il n‘y avait pas vraiment de joueurs de notre profil qui savaient en faire autant et dont je pouvais m’inspirer. C’est flatteur de savoir qu’il me voit comme ça. Vous savez, les joueurs de notre physique ne sont pas perçus comme des deuxièmes lignes modèles en Australie. On a tendance à être mis de côté…"

En attendant de savoir s'il sera appelé par Fabien Galthié pour disputer le prochain Tournoi, Emmanuel Meafou peut déjà compter sur le soutien de son adversaire lors de la dernière finale du Top 14. "Pour Manny, le fait d’arriver en France, d’être accueilli à bras ouverts, d’avoir la chance de jouer dans un championnat si compétitif et bientôt de représenter la France, c’est un grand honneur. Il sera performant sur la scène internationale, je n’en doute pas."

Skelton s'attend même à ce que Meafou marque les esprits et imprime sa marque sur le rugby mondial : "C’est le genre de joueurs que le rugby mondial attend. Il est en train de changer le jeu et la perception que les gens ont des joueurs de rugby. On a l’habitude de dire qu’au rugby, il y a une place pour tous les physiques ; il y a même une place pour un gars comme Manny. La manière dont il est intégré à un collectif et ce qu’il apporte en tant qu’impact, ce sont des choses très intéressantes."