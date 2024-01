Le pilier de l'Union Bordeaux-Bègles, Jefferson Poirot, était forcément satisfait de la démonstration de son équipe face aux Saracens (55-15) même s'il voulait garder les pieds sur terre avant un déplacement à Pretoria en Afrique du Sud.

Est-ce votre meilleur match de la saison ?

Nous avons fait un match complet, un match plein malgré dix minutes de flottement mais on va dire que c'est presque normal. On encaisse deux essais mais c'est un match où nous avons réussi à jouer ensemble, devant et derrière. C'est vrai que c'est un match abouti et certainement le plus abouti de la saison.

Avez-vous ressenti un état de grâce ?

On a fait une entame de match incroyable. On a senti que nous étions très bien sur le terrain. Nous étions bien en place mais je crois surtout que nous avons bien préparé ce match, avec la tension inhérente aux grands matchs. Tous les joueurs qui connaissent ce genre de grands rendez-vous ont aussi élevé leur niveau. Forcément, quand on joue tous à plus dix pour cent, nous arrivons à faire des matchs incroyables.

Les Saracens ont pour habitude d'étouffer leur adversaire, cela a été l'inverse ce soir...

Je crois que les Saracens ont été pris à leur propre jeu. Il faut garder beaucoup d'humilité mais on peut se réjouir de la manière dont nous les avons battus ce soir. Nous avons mis les choses dans l'ordre tout en parvenant à garder une certaine constance pendant tout le match. C'est intéressant et c'est un match sur lequel on peut construire. Il va falloir le garder dans un coin de la tête pour la suite de la saison.

Pensez-vous que votre équipe avait déjà ce match en tête la semaine dernière au moment d'affronter Bayonne ?

Ce sport est celui de l'humilité et nous n'avons pas été humbles face à Bayonne. On a pris cette équipe de haut et nous avons failli nous faire punir. C'était un avertissement sans frais. Mais comme par hasard, la semaine d'après, c'est l'inverse. Ça doit nous servir de leçon. Quand on prend l'adversaire de haut, on peut prendre un coup de poing au menton et finir K.O.

Comment abordez-vous maintenant le déplacement en Afrique du Sud pour préserver votre première place de votre poule ?

La logique de ce calendrier de Champions Cup m'interroge un peu. Comment faire plus de quatorze heures de voyage en milieu de semaine moins de six jours après le match précédent, car on joue a 14 heures à Pretoria sous quarante degrés, en altitude. Je m'interroge car certaines choses pourraient être un peu plus logiques, mais on va aller défendre notre première place là-bas. On y va pour être compétitifs.