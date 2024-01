Les Rochelais, dos au mur, ont battu les Anglais de Leicester lors de la 3e journée d'Investec Champions Cup (45-12). Pierre Bourgarit avait tout bien fait avant de se blesser cruellement et de sortir, en pleurs. Will Skelton a démoli la défense anglaise.

Les tops

Pierre Bourgarit

L'histoire est cruelle pour Pierre Bourgarit, sorti précocement en deuxième période, touché à l'épaule et en pleurs au moment de quitter ses coéquipiers. Vu la réaction du talonneur rochelais, il y a fort à parier qu'il sera indisponible pour les prochaines semaines et le Tournoi des 6 Nations. Avant de se blesser, 'Bourga' réalisait une grande partie. Très tranchant sur chacune de ses prises de balle, l'international français a inscrit en force le premier essai des Maritimes après maul. Sa facilité à casser les plaquages a permis bien souvent de mettre son équipe dans l'avancée et de trouver des espaces dans les défenses, comme sur cette remise intérieure de son ouvreur qui a offert une action d'essai au Stade rochelais. En plus de son aisance en attaque, le talonneur s'est montré précieux en défense, notamment pour gratter des ballons. Bref, c'était du très bon Bourgarit, et sa (grave ?) blessure est une très mauvaise nouvelle pour La Rochelle et l'équipe de France.

Lire aussi : Grosse inquiétude pour Pierre Bourgarit, touché à l'épaule et sorti en pleurs contre Leicester

Will Skelton

Certes, il y a cette faute cynique dans un ruck anglais à cinq mètres de son en-but qui aurait pu lui coûter un carton jaune. Il y a aussi ce carton jaune en deuxième période pour fautes répétées. Mais mis à part ces deux faits de jeu, force est de constater que Will Skelton est un géant, et pas que par la taille ! Quel match du numéro cinq australien, exceptionnel de puissance. Le deuxième ligne ne se contente pas de rouler sur ses adversaires, à l'image du deuxième essai maritime, il est aussi capable de libérer des espaces pour ses coéquipiers comme sur la troisième magnifique réalisation rochelaise où il touche plusieurs fois le ballon avant la conclusion de Seuteni.

Teddy Thomas

Son match est loin d'être parfait, mais il faut récompenser les efforts du joueur, qui n'a jamais lâché malgré une première période difficile. L'ancien ailier du Racing s'est accroché, il a montré de la volonté en défense, et a finalement renversé le cours de son match. D'abord en étant bien à la conclusion sur son aile, avant de conclure sa prestation par un splendide essai personnel après un bras cassé rapidement joué par Leyds. S'il doit encore corriger quelques erreurs et se montrer plus concentré sur les ballons hauts, Teddy Thomas est sur la bonne voie.

Lire aussi : La Rochelle s'impose tout en puissance face à Leicester et se replace pour une qualification

Grégory Alldritt

Difficile de ne pas mettre le numéro huit dans les tops de cette rencontre. Coïncidence ou pas, depuis le retour d'Alldritt à la compétition, La Rochelle se porte bien mieux et a enchaîné une troisième victoire consécutive. En plus de son match très sérieux, le patron du Stade rochelais a réalisé une action de classe en fin de match pour servir sur un plateau Seuteni d'une belle passe vissée.

Les flops

James Shillcock

On n'a rien contre James Shillcock, bon joueur au demeurant, mais quand on a Pollard sur le banc, on peut se demander pourquoi le Sud-Africain n'a pas débuté avec le numéro 10 dans le dos à Marcel-Deflandre. L'Anglais de 26 ans a vécu un match en enfer, et mis à part sa transformation en coin, il n'a pas réussi grand chose, à l'image de son drop raté en première période. Surtout, il a souffert comme jamais en défense. D'abord sur Will Skelton, sur le deuxième essai rochelais, même si plaquer l'Australien qui arrive à pleine vitesse est une bonne circonstance atténuante. Sa deuxième grosse erreur défensive face à Seuteni est moins pardonnable, d'autant que le centre samoan était arrêté sur l'impact. Shillcock est sorti rapidement au retour des vestiaires, remplacé par le double champion du monde.

Lewis Chessum

L'international anglais a souffert de la comparaison avec son vis-à-vis Will Skelton. Ses statistiques sont cruelles (4 plaquages ratés sur 10 tentés, 0 franchissement, seulement 7 mètres gagnés) mais montrent le manque d'influence du jeune anglais sur la rencontre. Le grand espoir du XV de la Rose est passé à côté, et cela n'a pas aidé Leicester à se montrer dominant