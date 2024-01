Vainqueur du Connacht, le Lou a pu compter sur ses flèches derrière pour faire la différence (34-20). Alexandre Tchaptchet a été insaisissable tandis que Thaakir Abrahams a brillé avec le ballon mais s'est manqué en défense.

Les Tops

Alexandre Tchaptchet

Le jeune arrière (22 ans) jouait seulement son troisième match de la saison ce samedi face au Connacht. Pourtant, il s'est imposé en patron lors de cette rencontre. Malgré son gabarit plutôt petit, il a dominé la bataille des airs et s'est montré serein sur les réceptions de ballon haut. Son explosivité a aussi fait des ravages. Intenable, l'ancien international des moins de 20 ans a souvent trouvé des brèches dans la défense adverse. Ses prises d'initiatives ont été récompensées lorsqu'il jouait une pénalité rapidement et marquait en filou. Plus tard dans le match, Tchaptchet était stoppé à quelques mètres de la ligne. Il terminait le match avec huit défenseurs battus.

Lyon parvient à vaincre le Connacht et s'offre un répit européen !#LOUvCON



Thaakir Abrahams

C'est paradoxal, mais nous aurions pu mettre le Sud-Africain parmi les flops. La raison, ce sont les deux premiers essais du Connacht, où il a été pris défensivement. Certes, il est difficile de lui mettre le premier réellement sur le dos mais sur le deuxième, sa montée défensive est incompréhensible et laisse un boulevard à Prendergast. Seulement, la prestation offensive de l'ancien des Sharks sauve totalement sa copie. C'est d'abord grâce à son opportunisme qu'il se signalait sur son premier essai, cueillant un ballon égaré pour filer jusque dans l'en-but. Son deuxième essai n'est pas le plus dur à marquer mais plusieurs fois dans la rencontre, Abrahams a fait vaciller la défense irlandaise. Deux visages mais au final, le Lou l'emporte avec le bonus offensif.

Sean Jansen

Le troisième ligne centre s'est signalé de la meilleure des manières d'entrée de match, en transperçant la défense lyonnaise après une très bonne course dans le bon intervalle. Après un crochet sur Thaakir Abrahams, il résistait au retour de Tchaptchet pour marquer. Durant le match, sa puissance a fait la différence en faveur des siens. Défensivement, il a été très actif (onze plaquages). Peu de déchets à signaler dans son jeu.

Les Flops

JJ Hanrahan

L'arrière irlandais n'a pas été en réussite lors de cette rencontre. Peu en confiance face aux perches, il manquait la moitié de ses tentatives. Défensivement, il n'a jamais su stopper les offensives lyonnaises et a souffert physiquement. Il finissait le match avec cinq plaquages manqués... Offensivement, il a été neutre et n'a jamais sur faire la différence, à l'instar de ses coéquipiers dans la ligne de trois-quarts.

Romain Taofifenua

Le deuxième ligne international n'a pas pesé sur le match et s'est montré extrêmement discret. Il n'a eu que trop peu d'impact alors que son pack a parfois subi face à celui des Irlandais. Seulement trois mètres parcourus ballon en main et aucun plaquage réalisé. Taofifenua est passé à côté du match.

Andrew Smith

Face à Abrahams, l'ailier du Connacht a énormément souffert et s'est manqué quasiment à chaque fois défensivement. Une statistique édifiante symbolise cela : c'est avec huit plaquages manqués qu'il terminait la rencontre. Un chiffre évidemment bien trop élevé et surtout, ces manqués ont amené plusieurs essais lyonnais.