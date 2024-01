Troisième défaite en autant de rencontres en Investec Champions Cup pour le RCT. Après Exeter, c'est le Munster qui est venu s'imposer à Mayol (18-29). Les Toulonnais sont tout proches d'être éliminés de la compétition.

Battu à chaque fois avec le bonus défensif lors des deux premiers matchs de poule contre Exeter (18-19) et face à Northampton (22-19), Toulon recevait, ce samedi, dans son antre de Mayol les Irlandais du Munster et se devait de gagner pour garder un espoir de qualification pour la phase finale. Ce n'est pas chose faite puisque les Toulonnais ne sont lourdement inclinés face aux Munstermen (18-29).

Les Toulonnais ont pourtant bien commencé

Tout avait pourtant bien débuté pour les hommes de Pierre Mignoni. Après un bon début de match et un essai de Duncan Paia’aua (23e), qui a profité d’un magnifique raid solitaire de Jiuta Wainiqolo pour inscrire le premier essai de la rencontre, le RCT menait 10-0 après 30 minutes de jeu. Mais les Toulonnais ont ensuite eu un gros passage à vide, surtout défensivement, et ont encaissé deux essais en l'espace de cinq minutes, inscrits par Alex Nankivell (31e) et Simon Zebo (36e). Et à la pause, les Varois accusaient finalement un retard de quatre points (13-17).

Au retour des vestiaires, les Toulonnais ne sont pas revenus avec de meilleures intentions et ont rapidement encaissé un nouvel essai par l’intermédiaire de Thomas Ahern (47e), qui aurait pu être refusé pour un en-avant plus tôt dans l'action de Calvin Nash. Six minutes plus tard, Cornell du Preez relançait le RCT, inscrivant le deuxième essai de son équipe (54e). Mais un nouvel essai des Munstermen, inscrit par Calvin Nash (59e) et synonyme de bonus offensif pour les visiteurs, a enterré les Varois, qui ne sont jamais parvenus à revenir au score en fin de match.

Avec ce revers, le troisième en autant de matchs de Coupe d’Europe, Toulon, qui affrontera Glasgow vendredi lors du quatrième et dernier match de poule, reste dernier du groupe 3 avec seulement deux points au compteur et se dirige vers une élimination dès la phase de groupes de la Champions Cup.