Avec le regard noir, le manager varois est revenu sur la nouvelle mauvaise après-midi de son équipe face au Munster (18-29).

Quels sentiments prédominent ?



Je suis triste ce soir. Je suis triste, mais ce soir, on a vu qu’on n’était pas au niveau. Il faut accepter, il faut le reconnaître. Ils ont été mieux préparés. On a fait un match à 42 minutes de temps de jeu effectif. C’est simple : tu tiens ou tu ne ne tiens pas. On n’a pas tenu. C’est l’ensemble du groupe qui n’a pas tenu. On doit se regarder et montrer le chemin qui nous manque. Il faut être conscient de ça. On fait des efforts, mais ce n’est pas assez. Je sais où je veux aller. Sur les matchs de très haut niveau, on n’y est pas encore. On ne peut pas attendre des saisons sans faire des efforts sur ce genre de match. Je prends la défaite pour moi. Je ne veux pas mettre de pression à qui que ce soit. Ça va m’aider à construire la suite.



Est-ce qu’il faut encore batailler en coupe d’Europe ?



On verra. A chaud, comme ça, c’est dur. Au-delà de la victoire ou défaite, on doit faire un bilan. Ce soir, le Munster a été supérieur. Si tu as des défaites, sans en tirer des leçons… On doit tirer des leçons de cette phase de poules. On va me dire que ça fait des saisons que les gens attendent… Je sais que les équipes se construisent avec du temps. Je sais qu’on n’en a plus. On va progresser, j’en suis sûr.



Toulon vient de gagner un match sur ses six derniers matchs.. .



On est un peu plus dans le dur. On progresse depuis que je suis là. Ce soir, nous sommes face à notre réalité. Maintenant, on doit rester ensemble et solidaire face à la critique. Il faut se remettre en question. Tu dois faire plus d’effort. C’est très dur, mais il faut chercher au fond de soi. J’ai toujours connu ce genre de passages. On doit rester solidaire et ensemble. Dans ces moments-là, on va se faire tirer dessus. C’est la vie. On doit jouer ensemble si on veut gagner ce genre de match. Il y a des périodes difficiles. Elle l’est. Il ne faut pas baisser la tête. des gens vont nous appuyer sur cette tête. C’est comme ça. On doit la lever et regarder droit.



Vous prenez trois essais sur quatre après des coups de pied…



On s’attendait à ce que cette équipe ne tape le ballon en touche. Ils ont tenu le ballon, et fait ce qu’ils font d’habitude. Ils ont beaucoup tapé, mais pas en touche. Après ce sont des duels et on doit protéger nos réceptionneurs. On ne l’a pas bien fait ce soir.