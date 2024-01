À l'issue d'une rencontre marquée par de nombreuses imprécisions des deux côtés, le Castres olympique s'est imposé face aux Géorgiens du Black Lion. Victoire bonifiée 28-6 pour les Tarnais à Pierre-Fabre, qui font un grand pas vers la qualification. C'est l'essai de Pierre Colonna, à quelques secondes du coup de sifflet final, qui a offert le point de bonus au CO.

Il fallait remonter au 9 décembre dernier pour trouver trace d'une victoire de Castres toutes compétitions confondues. Face aux joueurs du Black Lion, les Olympiens retrouvent le succès après quatre défaites consécutives.

Du spectacle notamment en tribunes

La présence au Stade Pierre Fabre de près de 1000 supporters géorgiens avait très certainement surmotivé les joueurs du Black Lion qui ont été les plus offensifs dans les premières minutes de la rencontre. Une domination récompensée grâce à une première pénalité inscrite par Matkava à la 13ème minute de jeu.

Si le début du match semblait difficile pour les Tarnais, l'excellente passe de Doubrere pour Raisuqe allait permettre aux supporters du CO de rugir une première fois. Le numéro 14 faisait parler sa puissance et sa vitesse pour déposer toute la défense géorgienne sur près de 40 mètres avant d'aller inscrire le premier essai de la rencontre.

Les supporters castrais pouvaient souffler, Castres reprenait les devants au tableau d'affichage. Rien d'autre à signaler dans le reste de cette première période. Malgré des conditions de jeu idéales, les deux équipes avaient beaucoup de difficultés à enchaîner les transmissions.

Tout s'est joué en seconde période

Pour le spectacle, il ne fallait pas manquer la seconde période. Dès le retour des vestiaires, les Tarnais montraient leur volonté de ne pas faire durer le suspense. Après cinq minutes de jeu et une bonne touche trouvée, Zarantonello parvenait à aplatir entre les poteaux grâce à sa puissance. Le CO se donnait rapidement de l'air et pouvait dérouler son jeu sans trembler. Deux autres essais suivaient. Arata en sortie de mêlée scellait le match à l'heure de jeu grâce à sa vitesse. À quelques minutes de la fin du match, un maul puissant se formait autour de Colonna qui permettait à son équipe de l'emporter avec le bonus offensif.

Après quatre défaites consécutives, les Castrais retrouvaient la victoire et prouvaient une nouvelle fois leur solidité à domicile malgré la défaite à la dernière seconde contre l'USAP le 31 décembre dernier. Castres est deuxième de sa poule et compte 9 points. Les Olympiens devront confirmer la belle performance d'aujourd'hui dès vendredi contre Gloucester.