L'Union Bordeaux-Bègles devrait se séparer de plusieurs joueurs en fin de contrat. Tous trois arrivés en 2022, Madosh Tambwe, Zach Holmes et Antoine Miquel ne devraient pas être prolongés.

Si Jandre Marais, Kane Douglas et Clément Maynadier pourraient prendre leur retraite à l'issue de cette saison, ce n'est pas le cas de tous les joueurs en fin de contrat. Selon les informations de Sud-Ouest, trois joueurs ne devraient pas être prolongés. Il s'agit de Madosh Tambwe, Zach Holmes et Antoine Miquel. L'ailier congolais qui faisait une arrivée fracassante sous ses nouvelles couleurs avec un doublé pour sa première titularisation ne devrait plus évoluer sous le maillot de l'UBB.

Une concurrence féroce

Si Madosh Tambwe a accumulé les feuilles de matchs la saison dernière, l'arrivée de Damian Penaud et l'explosion de Louis Bielle-Biarrey l'ont naturellement écarté du XV de départ...

Pour Zach Holmes la concurrence est aussi rude avec un Matthieu Jalibert indiscutable et un Mateo Garcia qui a su se faire une place derrière l'international. Pour l'heure, l'ouvreur de 33 ans n'a joué que les cinq premières journées du championnat dont deux en tant que titulaire. Enfin Antoine Miquel qui a enchaîné quelques feuilles de matchs lors du dernier exercice connaît une saison plus compliquée sous les ordres de Yannick Bru. Le troisième ligne passé par Toulouse et Agen n'a pas connu une seule titularisation depuis le début du championnat.