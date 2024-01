Évacué sur civière la semaine dernière lors du match contre Toulon, le pilier néo-zélandais de Montpellier Karl Tu’inukuafe devrait subir une opération chirurgicale des cervicales. Un nouveau coup dur qui pourrait sonner le glas de la carrière du pilier de 30 ans.

Ce sont des images que personne n’aime ne voir sur un terrain de rugby. À la 72ème minute du match opposant son équipe de Montpellier au RC Toulonnais, le pilier néo-zélandais du MHR Karl Tu’inukuafe s’est assommé en tentant de plaquer un adversaire. On l’a alors vu perdre instantanément conscience, et s’effondrer sur la pelouse du GGL Stadium. Aussitôt pris en charge par l’équipe médicale du club héraultais le pilier, qui avait remplacé Baptiste Erdocio peu après la mi-temps, est resté de longues minutes au sol, entouré de nombreux soignants et secouristes autour de lui. Il fut finalement évacué sur civière. À ce moment, la gravité de sa blessure n’était pas connue, mais la scène ne laissait rien présager de bon, d’autant qu’en plus de perdre connaissance, le pilier semblait s’être gravement tordu le genou en tombant au sol…

Opéré dans trois semaines

Comme indiqué dans un communiqué du club diffusé ce matin, l’ex-pilier des All Blacks (26 sélections) va devoir subir une opération chirurgicale des cervicales. Si ledit communiqué se veut rassurant (« Malgré un long processus d’évacuation et après sa prise en charge à l’hôpital, tous les critères de gravité ont été écartés »), la réalité de la situation du pilier est plus délicate : d’abord parce que l’opération interviendra « dans les trois semaines à venir. » Ensuite, parce qu’il s’agit d’une opération lourde, qui va non seulement mettre un terme à l’actuelle saison du pilier montpelliérain, mais qui met également en danger la suite de sa carrière de rugbyman professionnel. Sur le papier, Karl Tu’inukuafe n’est pas excessivement vieux (il aura 31 ans le 21 février prochain), mais la gravité de cette opération, les risques encourus ainsi que le long chemin que sa convalescence suscite pourrait conduire le polyvalent pilier à prendre la décision de mettre un terme à sa carrière. Pour rappel, l’ancien pilier des Blues et des Chiefs avait déjà connu une longue convalescence l’année dernière pour se remettre d’une grave blessure au genou. Il comptait sept apparitions cette saison, dont deux titularisations.