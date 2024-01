Les poules du prochain HSBC Sevens sont tombées. Le tournoi de rugby à 7 se déroulera à Perth en Australie du 24 au 26 janvier 2024. Les féminines s'en sortent avec une poule accessible, tandis que les hommes héritent d'un groupe relevé aux allures océaniennes.

L'équipe masculine de France à 7 va-t-elle faire l'exploit ? Les poules du prochain HSBC Sevens sont sorties. La FFR a communiqué les groupes des Bleu(e)s pour cette compétition qui se jouera à Perth, en Australie. Résultat, les hommes n'ont pas été épargnés par le tirage. Les hommes de Jérôme Daret tombent avec des équipes 100% îliennes. Ils héritent de la Nouvelle-Zélande, des Fidji et des Samoa. Les Français du Seven connaissent bien les Fidjiens, puisque c'est la troisième fois d'affilée que les deux nations tombent dans la même poule, après Dubai et Cap Town. Les Fidji avaient terminé troisième et les Blacks cinquièmes lors du dernier tournoi en Afrique du Sud. Pour rappel, l'équipe de France avait fini huitième de la compétition.

POULE A : Argentine, Afrique du Sud, Canada, Espagne

POULE B : Australie, Irlande, Grande Bretagne, USA

POULE C : Fidji, Nouvelle Zélande, France, Samoa

Les femmes quant à elles s'en sortent avec un tirage plus accessible que ses homologues masculins. Les Françaises à 7 tombent avec les Fidji, le Brésil et l'Espagne. Les joueuses de David Courteix font partie des grosses équipes du Seven féminin, elles qui s'étaient inclinées à un cheveu lors de la finale de Cape Town face aux Australiennes (29-26). Il ne faut pas tout de même sous-estimer leurs futurs adversaires. Les Fidjiennes avaient terminé cinquième, les Brésiliennes dixièmes et les Espagnoles onzièmes du dernier tournoi HSBC Sevens.

