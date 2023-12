Qualifiées pour la troisièmes fois de leur histoire en finale d'une étape, les Françaises se sont inclinées face à l'Australie après un match à rebondissements. Défaite finale 29-26 pour les Bleues qui doivent se contenter de la médaille d'argent.

Elles se sont battues jusqu'au bout. Pourtant, le début de rencontre était loin d'être rassurant face à des Australiennes qui raflent tout, ou presque, depuis de longs mois. Avec un score de 22-0 pour ces dernières, cette finale de l'étape de Cap semblait terminée après seulement quelques minutes.

Mais le caractère des Françaises a faut le travail. Un doublé de Ciofani, un essai de Neisen face à six joueurs adverses (Madison Levi a été exclue) et revoilà les Bleues à trois petits points de leurs adversaires. Malheureusement, chaque équipe a inscrit un essai en fin de rencontre, et l'Australie a tenu bon pour remporter la rencontre.

Les Tricolores peuvent avoir des regrets, mais elles peuvent surtout être fières de cette deuxième place, une semaine après avoir accroché le bronze à Dubaï.

Les hommes battus par le Canada

Quelques heures après leur défaite face aux Fidji en quart de finale, les Bleus n'ont pas réussi à réagir. Ils ont perdu 33-17 face au Canada et ont terminé huitièmes de cette étape sud-africaine.