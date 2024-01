L'Aviron bayonnais a annoncé la prolongation de contrat de son ailier Nadir Megdoud (26 ans). Arrivé cet été au Pays Basque, il a convaincu ses dirigeants et restera deux ans de plus.

Nadir Megdoud va poursuivre à Bayonne ! Ce vendredi, l'Aviron a annoncé la prolongation de contrat de l'ailier de 26 ans. Arrivé cet été au club après un passage mitigé du côté du Stade français, l'ancien de Rouen a disputé cinq matchs de Top 14 et un de Champions Cup sous le maillot bayonnais. Ses prestations ont visiblement convaincu les dirigeants du club basque et Megdoud poursuivra l'aventure deux ans de plus.

L'ailier sera d'ailleurs titulaire pour le match de la troisième journée de Champions Cup face à Northampton ce vendredi. Battus par Glasgow, les Basques jouent peut-être leur qualification pour la phase finale lors de cette confrontation.