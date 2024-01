Dans une situation financière compliquée qui a impacté le sportif avec un retrait de douze points cette saison, Grenoble a décidé de se relancer avec un nouveau partenaire financier. Hassen Rachedi, fondateur et président de la société HRS, devient donc le nouvel investisseur du FCG et entre au capital du club en qualité de vice-président.

Pour Steeve Blanc-Mappaz et ses coéquipiers les choses se passent plutôt bien sur le terrain à l'image de cette récente victoire face à Provence Rugby. En revanche en coulisses, la situation du club grenoblois est bien plus préoccupante. Et le sportif en est le premier impacté avec deux retraits successifs de six points par la DNACG. Le FCG avait donc besoin d'aide financièrement et l'a trouvé en la personne d'Hassen Rachedi. Le fondateur et président de la société grenobloise HRS devient l'un des nouveaux investisseurs de Grenoble et entre au capital du club en qualité de vice-président.

Il était important pour moi de participer à la relance de ce club

Dans un communiqué, le club explique : "Très impliqué localement, Hassen Rachedi est sensible au rôle social et éducatif que joue le club sportif dans la région et aux valeurs véhiculées par le rugby auprès de la jeunesse. Son investissement vise à renforcer la situation financière du club qui évolue aujourd’hui en Pro D2 et à pérenniser la formation des jeunes joueurs qui fait partie des meilleures de France tout en promouvant la ville de Grenoble et sa Métropole ainsi que la région Auvergne Rhône Alpes à travers le sport de haut niveau".

Les dirigeants et actionnaires du FC Grenoble Rugby sont heureux d’annoncer l’arrivée d’un nouveau partenaire, Monsieur Hassen Rachedi, Fondateur et Président de la société grenobloise HRS, spécialisée dans la conception et la fabrication… pic.twitter.com/jroeDDLLff — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) January 11, 2024

De son côté le nouveau vice-président assure : "Le FC Grenoble Rugby est un club mythique, très important pour notre région. Il était important pour moi de participer à la relance de ce club, aux côtés des nouveaux dirigeants, afin de lui redonner une assise financière solide. Je suis convaincu que le club, qui dispose d’un vivier important de joueurs à potentiel dans la région, retrouvera très vite sa place parmi l’élite du rugby. Je serai attaché aux valeurs de formation et d’inclusion dans ce projet ambitieux".