Le demi de mêlée toulousain Antoine Dupont a pris la parole avant d’affronter l’Ulster, samedi soir, pour la troisième journée de Champions Cup. Un déplacement qu’il veut que le Stade toulousain prenne très au sérieux, malgré les deux derniers succès en Irlande du Nord.

Après votre large victoire face à Lyon (45-0), on peut dire que vous êtes dans de bonnes conditions avant de se déplacer en Ulster ?

Si on regarde d’un côté pragmatique oui, mais je ne sais pas s’il y a de bonnes conditions pour s’y déplacer. Le Racing 92 s’est notamment cassé les dents et on sait la qualité de cette équipe. Elle est très performante en Coupe d’Europe, et d’autant plus à domicile. Ils sont en confiances et ont eu de très bons résultats. On les a rencontrés plusieurs fois et ça s’est bien passé pour nous les années précédentes. Ils auront peut-être une motivation supplémentaire par rapport à ça.

Face à Lyon, on vous a senti joueur, avec beaucoup de tentatives de relances. C’est le Dupont version 2024 que l’on peut entrevoir ?

Je crois surtout que c’est la physionomie du match qui voulait ça. C’était une rencontre très ouverte des deux côtés, même Lyon a toujours essayé de mettre du volume de jeu, même dans leur camp par moments. On a peut-être un peu trop ouvert le jeu, trop d’initiatives individuelles en début de rencontre. Personnellement, je me retrouve dans ce jeu-là. Après, en prenant le score largement et en dominant, c’est plus facile d’avoir des situations favorables.

Justement, avez-vous tiré des enseignements de ce match face au Racing 92 ? Dans le style de jeu de votre futur adversaire ?

Ils ont été obligés de varier leur jeu parce que ce n’est pas un détail que de changer de pelouse. Surtout au regard des conditions qu’il y a en Irlande du Nord. On a vu qu’ils sont restés dans leurs caractéristiques. L’Ulster est très bon sur les ballons portés et à chaque fois qu’ils arrivent chez nous, de par nos fautes ou leur occupation au pied, ils arrivent à marquer des points, des essais. C’est une formation qui tient bien le ballon, qui fait des choses simples mais qui les fait très bien.

C’est un match très important pour rester en haut et donc avoir un peu la main sur la suite de votre parcours. Est-ce un match crucial pour le Stade toulousain ?

Autant on a très bien commencé la campagne avec 10 points au classement, mais si on perd les deux suivants, on sait ce que cela va donner. Dès le début, l’objectif était de se placer le plus haut possible, on connaît l’importance de recevoir en phase finale. Il n’y a pas beaucoup de calculs à faire, pour le moment on est en bonne posture. Ça va être un déplacement difficile mais si on l’emporte, ça peut nous mettre en bonne position pour la suite.

"Le niveau de l’arbitrage augmente en même temps que celui des joueurs"

On peut encore avoir le sentiment que le prestige de l’Ulster a encore égalé celui du Munster ou du Leinster. Est-ce que de votre côté, c’est un défi tout aussi alléchant ?

On s’en méfie tout autant en tout cas. Au niveau marketing peut-être, mais on connaît la valeur de cette équipe. Ce dont ils sont capables de faire en championnat et même dans les gros matchs. Ils mettent un peu plus d’intensité sur la coupe d’Europe qu’en championnat. Ils se sont renforcés aussi avec quelques joueurs et ont eu pas mal de joueurs devenus internationaux sous leur couleur. Il y a une homogénéité dans cette équipe au vu de la continuité de l’effectif.

Que pensez-vous du niveau des arbitres en Champions Cup ? Sont-ils peut-être plus pointilleux qu'en Top 14 ?

Le niveau de l’arbitrage augmente en même temps que celui des joueurs je crois. En Champions Cup, j’ai le sentiment qu’on se rapproche du niveau international. Notamment sur les fautes cyniques, les joueurs qui empêchent la libération des ballons, empêchent le fait que le jeu se déroule rapidement, les hors-jeu, les échanges de jeu au pied, tant de points sur lesquels ils sont très pointilleux. Ils arbitrent beaucoup à trois avec des assistants plus présents qu’en championnat. On doit élever notre niveau de discipline. Il n’y a pas de changements fondamentaux mais il faut les prendre en compte.

On sait que les arbitres et leurs dadas sont surveillés. En tant que capitaine, est-ce que des choses vous ont mis plus en éveil dans la semaine ?

On se connaît bien avec M. Carley. Je sais que s’il a des choses à me dire, il me les dira avant le match. On s’est rencontrés plusieurs fois, les échanges sont fluides, il a des spécificités. S’il a un focus sur moi ou sur l’équipe, il me le partagera. Mais c’est plus facile quand on connaît des arbitres que quand on les rencontre pour la première fois comme aux Harlequins, bien qu’on se soit adaptés pour ce match.