Lors de la rencontre qui opposait Exeter et Leicester à l'aube de fêter Noël, Tom Foley s'est retrouvé au cœur de l'action... Percuté par plusieurs joueurs l'arbitre anglais s'est fêlé trois côtes mais a tout de même terminé le match.

Il paraît que ce sont les risques du métier. Un arbitre s'est une nouvelle fois retrouvé au milieu de l'action et cette fois ça a laissé des traces... Tom Foley qui était au sifflet d'Exeter - Leicester à l'aube de fêter Noël s'est fait percuter par un Freddie Steward lancé à pleine vitesse. Dans sa course l'arrière anglais n'a visiblement pas vu l'arbitre de la rencontre qui s'est retrouvé au centre de l'action avant d'être plaqué par les défenseurs d'Exeter. Après ça Tom Foley est resté un petit moment au sol avant de trouver la force de siffler pour arrêter le jeu. Les joueurs des deux camps l'ont ensuite aidé à se relever non sans mal.

Arbitre vidéo pour Leinster - Stade français

Malgré la douleur l'arbitre anglais a souhaité continuer la rencontre jusqu'au bout. Quelques jours plus tard les examens révéleront trois côtes fêlées. Pas de chance pour Tom Foley qui avait déjà eu des points de suture au niveau de la jambe cette saison. En attendant de pouvoir retrouver le centre du terrain d'ici la fin du mois de janvier, l'anglais sera ménagé et sera aux commandes de l'arbitrage vidéo de Leinster - Stade français (troisième journée de l'Investec Champions Cup) ce week-end. Une reprise en douceur pour un arbitre loin d'être ménagé ces derniers temps. Pour rappel au lendemain de la Coupe du monde Tom Foley annonçait prendre sa retraite internationale suite au harcèlement qu'il avait subi via les réseaux sociaux...