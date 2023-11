Alors que l'arbitrage a été au cœur des débats lors de cette Coupe du monde, de nombreux officiels de match ont pris la parole pour dénoncer les menaces dont ils avaient été victimes. Tom Foley, arbitre vidéo de la finale opposant la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud est lui aussi sorti du silence.

L'arbitrage est devenu l'un des sujets les plus abordés lors d'un match de rugby. Dans un sport où les règles sont particulièrement compliquées, les supporters ne se privent pas de donner leur avis sur des décisions qui peuvent souvent paraître litigieuses. Pendant la Coupe du monde et plus précisément après l'élimination des Bleus en quart de finale, les décisions arbitrales n'ont eu de cesse de faire débat. Wayne Barnes, l'arbitre de la finale qui opposait la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud à la fin du mois d'octobre n'a pas échappé aux critiques. Ce dernier avait d'ailleurs pris la parole sur les menaces qu'il avait reçues à l'issue de ce choc et il n'était visiblement pas le seul a en avoir fait les frais.

Wayne Barnes a vu les officiels être largement pris en grippe sur les réseaux sociaux. Victime de menaces violentes, il déplore dans une interview accordée à la BBC les insultes que lui et sa famille ont subies.



Ses propos > https://t.co/a642OstBLi pic.twitter.com/BhSNl6mwoq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 9, 2023

Dans un podcast de l'arbitre Sara Cox, Tom Foley, arbitre vidéo de la finale s'est exprimé sur les jours qui ont suivi le match. L'Anglais raconte qu'il aurait été la cible de nombreuses menaces envers lui mais également envers sa famille. L'école où sont scolarisés ses enfants aurait même reçu un courriel. Il explique qu'une personne aurait menacé de lui "trancher la gorge". Des menaces directes qui semblent être allées très loin...

2 000 posts publics recensés contre les arbitres

"Des choses comme : ‘J’espère que ta famille va mourir dans un épouvantable accident de voiture. Je vais te traquer et te trancher la gorge‘", raconte Tom Foley dans ce podcast avant d'expliquer : "La plupart d’entre elles sont acceptables. Une grande partie provient de combattants du clavier. Mais lorsqu’ils disposent de suffisamment d’informations pour que ça pose un problème, c’est là que ça devient inquiétant."

Une situation qui inquiète Tom Foley pour l'avenir du métier d'arbitre : "Comment va-t-on faire pour que les gens deviennent arbitres ? Le sport dans son ensemble va en souffrir." Un déferlement de haine qui pose forcément problème et que l'arbitre anglais n'avait pas imaginé de la sorte : "En tant qu’arbitre, on sait qu’on peut avoir des ennuis à un moment ou à un autre. On savait qu’en arbitrant une finale de Coupe du Monde de Rugby entre deux équipes qui avaient connu un tel succès, on allait recevoir des reproches, quel que soit le vainqueur ou le vaincu. Mais aucun de nous ne pensait que ça allait prendre une telle ampleur."

Florian Grill a fait de l'arbitrage un dossier prioritaire après une Coupe du monde marquée par de nombreuses polémiques. Il ne veut pas que le rugby bascule du mauvais côté avec des dérives violentes sur les réseaux sociaux et les terrains.



Ses propos > https://t.co/JiUxsCLSo7 pic.twitter.com/5b8zw9xCX4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 7, 2023

Ces dernières semaines World Rugby révélait avoir recensé 2000 posts publics provenant de 600 personnes différentes sur les réseaux sociaux. Tom Foley confie également que World Rugby avait anticipé le problème en engageant une société qui filtre les différentes menaces pour qu'elles débouchent sur d'éventuelles poursuites...