En fin de contrat à Clermont, Julien Hériteau devrait quitter l'ASM à l'issue de la saison, selon nos informations. À l'inverse, Benjamin Urdapilleta et Rabah Slimani sont en bonne voie pour jouer une saison de plus en Auvergne.

L'effectif de Clermont se finalise pour la saison prochaine. Selon nos informations, Julien Hériteau devrait quitter l'ASM à l'issue de la saison alors que la tendance est à une prolongation d'une saison pour Rabah Slimani et Benjamin Urdapilleta. Très utilisé depuis la blessure d'Irae Simone (début décembre), Hériteau sort de deux prestations très intéressantes face à Bordeaux-Bègles et le Stade français. Contrarié par les blessures la saison dernière, l'ancien toulonnais a visiblement trouvé son rythme de croisière. Mais selon nos informations, les contraintes liées au salary cap ne permettent pas à Christophe Urios de pouvoir compter sur son centre la saison prochaine.

Dans ce contexte, la signature de Lucas Tauzin pour les deux prochaines saisons n'est pas anodine puisque le Toulousain est capable de jouer à l'aile et au centre. Pour rappel, Clermont a annoncé les prolongations de George Moala (2026), Léon Darricarrère (2027) et Irae Simone (2026) ces derniers mois alors que Pierre Fouyssac sera également sous contrat lors du prochain exercice. L'ASM bénéficiera donc de quatre purs centres en plus du polyvalent Tauzin.

Après deux saisons sous les couleurs de l'Aviron bayonnais, Thomas Ceyte rejoindra Clermont-Ferrand la saison prochaine. Un départ que le deuxième ligne déplore et qui n'était pas son choix numéro un.https://t.co/4gkt2wrubq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 10, 2024

Une année de plus pour Urdapilleta ?

À l'ouverture, Clermont n'a pas encore trouvé son gros poisson et devrait prolonger la carrière de Benjamin Urdapilleta une saison de plus. L'ASM avait ciblé Léo Berdeu (Lyon) et Antoine Gibert (Racing 92) mais les deux ouvreurs ont prolongé dans leurs clubs respectifs. Ces dernières semaines, le nom de Louis Carbonel est revenu en Auvergne mais le Stade français en a également fait sa priorité, suite au départ de Joris Segonds pour Bayonne. Actuellement blessé à l'épaule gauche, "Urda" est indisponible pour une durée maximale de cinq semaines, mais ses premières sorties en jaune et bleu ont prouvé qu'il était indispensable au système clermontois.

Enfin, Rabah Slimani devrait lui aussi repousser sa retraite. Dans les colonnes de La Montagne, le pilier international (34 ans ; 57 sélections) expliquait "vouloir continuer à jouer". "Avec Christophe (Urios), on cherche tous les deux la bonne option. S'il dit oui, il faudra voir comment articuler le truc". Arrivé au club à l'été 2017, Rabah Slimani se verrait bien entraîner à la suite de sa carrière de joueur.