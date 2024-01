Considéré comme un des meilleurs joueurs de tous les temps, JPR Williams s'est éteint ce lundi à l'âge de 74 ans. La légende galloise a connu une vie bien remplie, avec des titres mais également quelques anecdotes croustillantes à raconter.

Il a remporté 8 Tournois des 5 Nations...

Sur le terrain, JPR Williams a marqué l'histoire, c'est le moins que l'on puisse dire. Durant sa carrière, l'arrière a porté le maillot du XV du Poireau à 55 reprises entre 1969 et 1981. Un total colossal pour l'époque. Cette longévité lui a permis de remporter pas moins de huit Tournois des 5 Nations en douze participations. Avec ses rouflaquettes devenues légendaires, le Gallois a tout raflé, ou presque, avec sa sélection. Il a été sacré en 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976, 1978 et 1979. Lors de ces victoires, il a réalisé trois fois le Grand Chelem en 71, 76 et 78.

Avec le pays de Galles, JPR Williams a inscrit 36 points, avec notamment six essais.

... et deux tournées avec les Lions britanniques

Dans toute leur histoire, les Lions britanniques n'ont remporté qu'une seule série en Nouvelle-Zélande, c'était en 1971. Cette année-là, on retrouve dans l'effectif l'arrière gallois. Une belle ligne à rajouter sur son palmarès, en ajoutant également la tournée des Lions quatre ans plus tard sur les terres sud-africaines cette fois. Une série également remportée. Au niveau des points marqués, Williams s'est distingué avec un drop marqué contre les All Blacks. Ce sont ses trois seules unités marquées avec le maillot rouge des Lions sur le corps.

JPR Williams a une armoire à trophées bien remplie. Huw Evans Agency / Icon Sport

Il a joué jusqu'à 54 ans

En 1981, JPR Williams prend sa retraite internationale avec une armoire à trophées bien remplie. Mais n'allez pas croire que le Gallois a rangé les crampons pour autant. Le natif de Bridgend (pays de Galles) a joué jusqu'en... 2003 ! Le calcul est rapidement effectué, il a joué jusqu'à 54 ans, notamment dans un petit club nommé Tondu RFC de la modeste ville d'Aberkenfig.

L'histoire la plus surprenante est que, même s'il est considéré comme un des plus grands arrières de ce jeu, c'est ailier qu'il jouera lors de ses dernières années sur un terrain, un poste qu'il aura toujours voulu occuper.

Il a commencé à gagner au tennis

Connu de tous pour ses exploits avec un ballon ovale dans les mains, JPR Williams ne privilégiait pas le rugby dans ses premières années. C'est avec une raquette entre les doigts qu'il s'est d'abord distingué. Dans sa jeunesse, il a pratiqué les deux disciplines, mais c'est au tennis que ses premiers succès sont arrivés. Champion junior du pays de Galles, c'est à 19 ans qu'il fait le choix du rugby, avec la réussite que l'on connaît.

Arrêté pour avoir voulu biaiser un alcootest

Ce n'est pas son plus grand exploit, mais en 2010, la légende ne s'est pas distinguée de la meilleure des manières. Lors d'un alcootest, JPR Williams a été condamné pour avoir mis... des pièces de monnaie dans la bouche. Dans le rapport des policiers, il est inscrit ceci : "Il a été demandé deux fois à M. Williams d'enlever des objets de sa bouche, qui se sont avérés être trois pièces d'un penny. Votre honneur, il existe un mythe selon lequel le cuivre de ces pièces peut causer des interférences avec les machines à alcootest des commissariats."

À l'époque, JPR Williams, qui avait exprimé ses remords, avait dû s'acquitter d'une amende de 380 livres sterling (420 euros) et avait été privé de conduite pendant 17 mois.