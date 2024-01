Le surpuissant deuxième ligne de La Rochelle Will Skelton a été déterminant dans la victoire des siens à Pau (20-29). Surpuissant, il a encore montré qu'il était un des joueurs les plus impressionnants du monde.

À la 46e minute du bras de fer entre Pau et La Rochelle, les supporters béarnais les plus avertis ont compris que le vent était en train de tourner. Et que la loi du plus fort risquait de sévir. Au niveau de la ligne des 22 mètres de la Section, Will Skelton a récupéré un ballon volleyé par l’alignement local et a chargé, raffûtant deux défenseurs et en emportant autant sur son dos. L’avancée du géant australien a amorcé un temps fort des visiteurs, conclu, quelque temps de jeu plus tard, par Judicaël Cancoriet, un des hommes en forme du côté de Deflandre.

"Avec lui, on a l’impression que rien ne peut nous arriver"

Tout au long du second acte, Will Skelton a multiplié les charges, mettant au supplice la défense béarnaise à chaque fois. "Il n’était pas content à la pause, racontait après coup Donnacha Ryan. On n’avait pas eu trop de séquences avec le ballon, c’était beaucoup de jeu au pied. Mais ensuite, ça a été la classe mondiale. Il a donné confiance à tout le monde."

Pour sa première victoire à l'extérieur de la saison, la Rochelle s'offre la Section paloise. Une habitude pour les Maritimes, vainqueurs lors leurs 6 derniers déplacements au Hameau.



"Avec lui, on a l’impression que rien ne peut nous arriver et on a envie de mouiller le maillot pour récompenser ses efforts, confirmait Teddy Thomas. C’est un honneur et un privilège de jouer avec lui. Il a fait quatre-vingts minutes pleines où il n’a pas grand-chose à se reprocher mis à part une ou deux pénalités. Il met tellement d’intensité que ça le pousse parfois à la faute mais dans ce jeu, on a besoin d’envie, de combat et c’est lui qui nous montre la voie." Ses flatteuses stats (46 mètres balle en main, treize charges, deux passes après contacts, deux pénalités, onze sur douze aux plaquages) ne sont que la surface immergée de son impact déterminant sur les débats et sur les siens.