Auteur d'un bon début de saison avec la Section paloise, Joe Simmonds est revenu sur ses derniers mois passés à Exeter, son club formateur, et son arrivée dans le Béarn. Le demi d'ouverture anglais affirme notamment que son départ était loin d'être évident.

Pau a flairé le bon coup. En recrutant Joe Simmonds, la Section s'est offert le numéro 10 métronome qu'il lui fallait. Actuel meilleur réalisateur du Top 14, le demi d'ouverture anglais s'est parfaitement adapté au Béarn et au système de Sébastien Piqueronies. Pourtant, le natif d'Exeter ne s'imaginait pas vivre une telle trajectoire. "Je suis un gars assez inquiet, je laisse trop les choses me venir à l'esprit et les deux ou trois dernières années à Exeter m'ont probablement un peu déçu. Ce n’est la faute de personne, c’est ma faute et je ne pouvais tout simplement pas m’en sortir. Il y a deux ans, je me suis dit : 'je ne quitterai jamais Exeter, j'ai tout ici, je viens d'Exeter, tout est facile pour moi'. Mais je veux que mon rugby s’améliore, alors j’ai senti pour moi-même et pour mon espace libre, j’avais juste besoin de ce déménagement" raconte-t-il à RugbyPass.

Loin de son Angleterre natale, Joe Simmonds apprécie également la ferveur des stades français. Du Hameau à Jean-Dauger en passant par Aimé-Giral, l'ouvreur anglais est émerveillé par l'ambiance du Top 14. "C'est tout simplement fou ! Le rugby est de plus en plus grand ici, ils adorent leur rugby et le simple fait de s'impliquer a été génial. J'ai joué dans à Montpellier avec Exeter, mais je n'ai jamais connu Perpignan ou Bayonne à l'extérieur. Des choses comme celle-là sont des expériences brillantes que j’ai vécues jusqu’à présent et j’espère qu’elles continueront à se produire".

Un système conçu pour Simmonds

Dans le Béarn, Joe Simmonds est indispensable au jeu béarnais. Alternant le chaud et le froid, l'ouvreur anglais a apporté un jeu au pied d'occupation qui pouvait manquer depuis le départ d'Antoine Hastoy. Le stratège britannique n'hésite pas non plus à croquer les espaces en prenant la ligne d'avantage. L'ambition de Sébastien Piqueronies semble convenir Simmonds, comme il le confie dans RugbyPass. "Ils ont un plan de jeu assez simple ici à Pau, donc j'ai su m'adapter assez rapidement et bien me mettre en place… Les résultats ont été bons et je me sens confiant dans la façon dont je joue. Si les entraîneurs peuvent continuer à avoir confiance en moi et que je peux continuer à jouer le samedi, les choses iront de mieux en mieux" souligne le demi d'ouverture anglais qui ne vise rien de moins qu'une qualification en Champions Cup, a minima.