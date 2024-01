La Rochelle enchaîne ! Une semaine après son succès contre Toulouse, le Maritimes font tomber Pau au Hameau (20-29). Grégory Alldritt, pour son deuxième match de Top 14, a une nouvelle fois été déterminant. C'est la première fois que La Rochelle gagne à l'extérieur cette saison, contre Pau qui n'est plus invaincu à domicile.

En ouverture de la 12e journée, au stade du Hameau de Pau, le Stade Rochelais a arraché un premier succès loin de Marcel-Deflandre (20-29) grâce à une deuxième période canon symbolisée par les essais de Cancoriet et Thomas. Avec ce premier revers à domicile, Pau est désormais en danger au sein du top six. La Rochelle revient quant à elle dans les clous.

À guichet fermé, sous le soleil, Pau avait envie de "prolonger les fêtes" face à La Rochelle, dixit Sébastien Piqueronies en avant-match. Les Maritimes n'ont pas voulu distribuer les étrennes de début d'année. Derrière à la pause (14-9), le double tenant de la Champions Cup a su accélérer au retour des vestiaires, avec un 10-0 en moins de dix minutes, pour obtenir un premier succès en déplacement (20-29). Un essai de Thomas, à deux minutes du terme, a même privé les Béarnais du défensif.

Avec ce revers sans point, Pau (4e, 31 points) voit fondre son avance sur La Rochelle (6e, 30 points). La lutte pour la phase finale s'annonce une nouvelle fois intense.

Ezeala force le verrou rochelais

Dans une première période âpre, où les avants ont livré un combat féroce dans les rucks, les Béarnais ont réussi à virer en tête grâce à un essai de Samuel Ezeala juste avant la sirène.

Sur un ballon dynamisé, Maddocks a servi son ailier en bout d'aile. L'ex-Clermontois a résisté au retour de Dulin avant de surprendre Thomas par le biais d'un crochet vers l'intérieur (14-9, 39e).

Avant l'éclair d'Ezeala, cet affrontement entre Pau et La Rochelle a viré à un duel entre les buteurs. Avec onze pénalités au total (5 pour la Section, et 6 pour les Maritimes), Simmonds (3e, 23e et 28e) et Reus (7e, 10e, 14e) ont engrangé les points au pied.

Pour sa première victoire à l'extérieur de la saison, la Rochelle s'offre la Section paloise. Une habitude pour les Maritimes, vainqueurs lors leurs 6 derniers déplacements au Hameau.



Les Rochelais, plutôt dominés (61% de possession et 67% d'occupation en faveur de la Section, 10 défenseurs battus à un), n'ont pas été malheureux de tourner à seulement cinq points de leur hôte du jour. Pour un croche-patte contre Ezeala, qui avait bien anticipé une combinaison sur une montée défensive agressive, Daunivucu a écopé d'un carton jaune (27e). Plutôt sans conséquence puisque la bande à Alldritt n'a concédé que trois points en infériorité numérique. Une solidité qui a fini par écœurer les partenaires de Samuel Whitelock.

Thomas a tiré le bouquet final

Au retour des vestiaires, La Rochelle a mis un coup d'accélérateur grâce à la botte de Reus (43e), auteur d'un 100% dans l'exercice, et à un essai en force de Cancoriet (14-19, 47e), décidément irrésistible depuis son départ de Clermont.

Un peu à l'image de la première période, les buteurs ont ensuite installé un nouveau bras de fer pour récompenser leurs avants : Simmonds (50e et 68e, 20-22) a maintenu son équipe dans le match alors qu'elle n'a jamais été en mesure d'aller inscrire un nouvel essai malgré de multiples pénaltouches bien placées. Reus a montré qu'il avait les épaules solides (59e). Bien plus solides même que celles de Simmonds qui a fini par craquer, à 45 mètres, face aux poteaux. L'Anglais, trop court, a tapé la base du montant droit. Cette pénalité aurait pu permettre à son équipe de reprendre l'avantage dans le money time (20-22, 73e).

Teddy Thomas a inscrit le dernier essai rochelais pour assurer la victoire des siens. Patrick Derewiany

À force de s'exposer, les Béarnais ont même tout perdu. Au terme d'une action confuse, Decron, en tentant une interception, a ramené le ballon vers l'arrière et son camp. Bien placé et opportuniste, Latu en a profité pour fixer la défense avant de servir à l'intérieur, d'une chistera, Thomas qui a pris à rebours la défense (20-27, 78e).

La semaine prochaine, Pau affrontera la franchise sud-africaine des Cheetahs en Challenge Cup. La Rochelle recevra, en Champions Cup, le Leicester pour tenter de se relancer dans la reine des compétitions de clubs. Dans quinze jours, pour le retour du Top 14, la Section se rendra à Montpellier. Les Maritimes enchaîneront un deuxième déplacement à Toulon.