Le maître à jouer de l'Aviron bayonnais est toujours au top avec le meilleur pourcentage de réussite face aux perches cette saison, de son côté Joris Segonds est un peu plus en difficulté. Pour le RCT les déplacements sont encore compliqués jusqu'ici avec pas moins de douze essais concédés à l’extérieur... Voici les chiffres à connaître à l'aube de la 12e journée du championnat.

4 Racingmen à plus de 17 plaquages

Le Racing 92 n’a pas réussi à tenir le ballon à Bayonne, et a donc subi la majeure partie de la rencontre. Les Franciliens ont défendu longtemps ardemment leur ligne. Pour preuve, quatre Racingmen ont terminé le match avec plus de 17 plaquages (Rowlands 26, Kolisi 22, Baudonne et Kolingar 17).

5 pénalités pour Chiocci

Malgré la victoire des siens à Castres dimanche, le pilier perpignanais Xavier Chiocci a connu un match difficile. L’Usapiste a été pénalisé à cinq reprises, concédant même un carton jaune.

92,7 % : Lopez toujours au top, Segonds en dedans

Si l’ouvreur bayonnais Camille Lopez est toujours en réussite dans l’exercice des tirs au but avec un taux de réussite de 92,7% (38 sur 41), le Parisien Joris Segonds ne peut pas en dire autant. Pourtant régulier face aux perches ces dernières saisons, le demi d’ouverture du Stade français est le buteur le moins en réussite parmi ceux ayant plus de 25 tentatives avec « seulement » 66,7 % de coups de pied placés réussis (20 sur 30). Parmi les bons élèves de ce classement on retrouve notamment l’Oyonnaxien Domingo Miotti (90 % de réussite), le Castrais Pierre Popelin (85,2 %), le Toulonnais Enzo Hervé (84,6 %) ou encore le Palois Joe Simmonds (83,9 %).

683 : le nombre de minutes jouées par Nicolas Depoortere

Le jeune trois-quart centre est le joueur bordelais le plus utilisé en Top 14 cette saison, ce qui dit quelque-chose de sa montée en puissance et des rumeurs de sélection qu’on entend à son sujet. Il a joué 22 matchs en Top 14 depuis ses débuts le 23 décembre 2022, il y a un peu plus d’un an seulement.

12 essais concédés à l’extérieur par Toulon

En cinq déplacements, la défense de Toulon s’est montrée plutôt hermétique. Dans l’Hexagone, Paris (8) et le Racing 92 (11) ont été les seules équipes à faire mieux que la formation dirigée par Mignoni. Au sein d’un staff déjà dense, le manager varois a d’ailleurs pris sous sa responsabilité ce secteur de jeu.

1 point gagné par le Lou en déplacement cette saison

Alors qu’ils se déplaceront pour la septième fois ce week-end, les Rhodaniens affichent des statistiques alarmantes. Sur trente points possibles, ils n’en ont ramené qu’un seul (bonus défensif au Racing, défaite 22-20), et ont surtout encaissé pas moins de 35 points par match en moyenne, contre seulement 14 inscrits.

8 ans que Castres n’a pas gagné au Racing

La dernière victoire des Castrais sur la pelouse du Racing 92 remonte à presque huit ans, puisqu’elle a eu lieu le 27 février 2016. Les Tarnais s’étaient imposés 13 à 9, grâce à un essai marqué par Julien Caminati, tandis que Benjamin Urdapilleta avait complété la marque. En face, Dan Carter, qui évoluait au poste de premier centre, avait passé trois pénalités.

951 jours depuis la précédente confrontation entre perpignan et Oyonnax

Elle remonte au 30 mai 2021, date d’une demi-finale de Pro D2 que les Catalans avaient remportée sur leurs terres (27-15) avant de gagner leur billet de retour en Top 14. Perpignan reste sur une suite de trois victoires face à Oyonnax.

9 joueurs du dernier succès à Paris disponibles

Le dernier succès de l’ASM au Stade français ne remonte qu’à mars 2021. Presque trois ans plus tard, neuf joueurs ont participé à ce succès et sont disponibles pour le prochain déplacement (Fourcade, Slimani, Raka, Moala, Bibi Biziwu, Ojovan, Lanen, Bézy, Yato). Le moment de raviver les souvenirs de la capitale ?