S’il a apprécié le match réalisé par son équipe, qui l’a emporté haut la main à Biarritz (8-23), le manager du CAB, Pierre-Henry Broncan, a surtout aimé la prestation de certains joueurs qui étaient en dedans depuis quelques rencontres.

Vous êtes-vous sentis insubmersibles, ce soir ?

Quand ils reviennent au score et qu’ils marquent cet essai en seconde mi-temps, nous avons un petit passage à vide. Après, sincèrement, je trouve que nous avons fait un match costaud, un peu dans la lignée de celui que nous avions fait à Colomiers. Là-bas, nous n’avions pas été récompensés, car comme ce soir, nous n’avions pas trop mis de points au pied. Ce soir, nous avons été costauds défensivement et nous avons pu jouer au rugby. Le ballon était sec et manipulable, malgré les conditions, le terrain un peu lourd. Je trouve que nous avons des bases assez solides, une bonne mêlée, une bonne touche, des bons mauls. La défense, aujourd’hui, s’améliore et ensuite, nous avons des ballons de turnover à jouer avec nos jeunes joueurs, qui sont capables de bien les jouer, même s’ils se trompent deux ou trois fois aujourd’hui. Plus ils vont pratiquer et prendre confiance, plus ils marqueront.

Mais encore ?

Il y a eu des prestations de bon niveau de certains joueurs, qui étaient vraiment en dedans en début de saison. Je pense à notre ailier fidjien (Tuivuaka), qui a fait une grosse partie ce soir, l’autre fidjien en deuxième ligne (Ratuva) confirme après le bon match de Vannes. Samy Arnold, Rahboni Vosayaco, nos étrangers sont en train de jouer à leur niveau. C’est important pour l’équipe et le club.

Est-ce un match presque parfait, dans le sens où il aurait pu être parfait si vous aviez été plus réalistes en première période ?

Le match aurait été parfait si Rahboni marque le dernier essai. Ce soir, il y a eu six changements assez tôt, c’est une victoire à 23 joueurs. On a failli faire un banc à 8-0. Loan Lavergne devait être remplaçant à la place de Tom Raffy et Benjamin Lefranc, qui est entré à l’aile, est un troisième ligne. On devait faire rentrer 7 avants à la 50e, c’était prévu comme ça, mais Loan s’est blessé lors du dernier entraînement.

À vous écouter, vous vouliez vraiment étouffer le BO et l"empêcher de jouer, derrière…

On craignait beaucoup cette équipe, qui a vraiment des joueurs de qualité. Simon Mannix va amener une touche offensive, comme il avait fait à Pau. À côté de ça, on craignait aussi leur conquête, car elle fait de très bons mauls, a une bonne mêlée. Mais on s’est bien préparé là-dessus. Mais le plus dur pour nous, c’est maintenant.

Pourquoi ?

Brive est une ville super rugby. Demain, au marché, nos joueurs vont prendre une tête énorme, parce que tout le monde va les encenser et c’est un gros danger, car nous allons recevoir Rouen qui a perdu à la maison. Le rugby, c’est un sport compliqué. Ce soir, nous avons mis les ingrédients pour faire un bon match, nous avons mis du combat et de la précision. Si on n’a pas ça vendredi prochain contre Rouen, on va se faire chier.

Vous parlez de précision, dans les rucks vous avez gratté sept ballons…

C’est un secteur qu’on bosse énormément. À chaque entraînement, il y a un travail là-dessus. Ce soir, on a fait 10 mêlées pour 200 rucks. Alors bien sûr, la mêlée reste importante, mais le ruck reste un endroit où il faut être, offensivement, capable d’avoir des soutiens très proches et efficaces. Défensivement, c’est une zone de transition et pour l'arbitre, c’est facile d’arbitrer, car c’est statique. On a été propre dans les rucks et dans la discipline.

Avez-vous l'impression d’avancer ?

On est dans la bonne direction, car les garçons travaillent. Au fond d’eux, il y a un bon état d’esprit. Je leur ai mis une allumée énorme au meeting d’avant-match. Je crois que j’ai été très dur avec certains joueurs à l’hôtel. Je suis persuadé que nous avons du potentiel, mais nous avons des joueurs qui ne jouaient pas à 100 % de leur potentiel, qui n’étaient pas forcément investis dans l’objectif du club ou dans l’équipe. Ce soir, cette mission est validée, mais je me répète, le rugby est un sport extrêmement difficile. C’est un sport de combat et il faudra se remettre en selle dès dimanche. C’est important de travailler le week-end. Le premier dimanche où nous nous étions entraînés, les joueurs s’étaient réunis à la fin. Ils disaient “ça fait chier tout le monde de venir le dimanche”. Je les écoutais, j’étais à côté. Je leur avais répondu : “Vous savez ce qu’il faut faire pour ne pas venir le dimanche ?” Un m’avait répondu qu’il fallait gagner. Non, il faut aller jouer en Top 14, puisque les matchs sont le samedi. Nous sommes en Pro D2. On joue le vendredi et on revient sur le terrain le dimanche. C’est obligatoire. Le rugby est un sport de combat où il faut s’entraîner. Sinon, on va jouer au niveau en dessous, on s’entraîne deux fois et ça suffit.