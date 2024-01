INFO MIDOL. Selon nos informations, le Racing 92 serait en passe de faire signer Owen Farrell (32 ans, 112 sélections), le demi d’ouverture des Saracens et du XV de la Rose. Voici comment…

Le Racing 92 est en passe de frapper fort sur le marché des transferts. Selon nos informations, le demi d’ouverture du XV de la Rose Owen Farrell serait en effet tout proche de s’engager pour les deux prochaines années avec l’entité des Hauts-de-Seine, actuel leader du Top 14. Avec un profil comme celui de Farrell, le club de Jacky Lorenzetti et Laurent Travers prouve, seulement quelques mois après avoir enrôlé le capitaine des champions du monde sud-africains Siya Kolisi, qu’il demeure pour le moins attractif aux yeux des grands noms du circuit international. En appui d’Antoine Gibert, Tristan Tedder et Martin Méliande, et aux côtés de Nolann Le Garrec à la charnière, Farrell (32 ans, 112 sélections et 1237 points marqués avec le XV de la Rose) apportera un peu plus d’épaisseur à une équipe dont le dernier titre majeur remonte au printemps 2016.

Le Top 14 toujours plus attractif

En greffant le talent d’Owen Farrell à son effectif, le manager Stuart Lancaster profite aujourd’hui des évènements, assumés ou subis, ayant ces deux dernières saisons fait l’actualité du club francilien. Dans les Hauts-de-Seine, le départ pour Bath de Finn Russell, l’un des joueurs les mieux rémunérés du dernier Top 14, a déjà fait une place considérable dans la masse salariale du club, tout comme celui, non-désiré cette fois-ci, de Virimi Vakatawa en Angleterre (il évolue désormais à Bristol).

Ce n’est pas tout : dans le 92, l’arrêt de carrière probable de l’international tricolore Bernard Le Roux, victime d’une série de commotions cérébrales, conjugué au possible départ de l’international argentin Juan Imhoff (35 ans) comme au recrutement de plusieurs joueurs en voie de développement (le talonneur de Clermont Robin Couly, par exemple) ont également permis aux dirigeants franciliens de limiter une enveloppe salariale fixée à 10,7 millions d’euros par club de Top 14.

Au sujet du salary cap et de ces honorables contraintes, il est à noter, enfin, que la rémunération de Siya Kolisi ne dépasserait aujourd’hui pas les 400 000 euros annuels, une somme sensiblement éloignée des récentes suppositions du site internet gallois Western Mail, lequel avait dressé avant Noël le classement des joueurs les mieux payés de la planète. À l’heure où la concurrence de la League One japonaise se fait plus insistante, l’arrivée imminente de Farrell en Top 14 prouve que la poule unique est donc encore très loin d’avoir abandonné son titre de "meilleur championnat du monde"...