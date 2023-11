Le troisième ligne du Racing 92 Siya Kolisi est arrivé en France ces derniers jours. Véritable phénomène du rugby mondial, le Springbok était l'invité du Canal Rugby Club ce dimanche. L'occasion d'évoquer ses ambitions en France.

Le Racing 92 a vu une star débarquer dans ses rangs ces derniers jours. Siya Kolisi, capitaine des doubles champions du monde sud-africains, en a terminé de ses vacances et des festivités du dernier titre mondial. Arrivé en fin de semaine en France, le troisième ligne a assisté depuis les tribunes de Jean-Bouin au succès des siens lors du derby face au Stade français. Un match qu'il a vécu pleinement en haranguant ses coéquipiers et en chantant à la gloire de son nouveau club depuis son siège. "C'était très particulier", rigolait le joueur, qui a été largement sifflé lors de chacun de ses passages sur l'écran géant du stade.

La transition est "un peu difficile"

Alors qu'il commencera l'entraînement demain avec les Ciel et Blanc, Kolisi était l'invité du Canal Rugby Club ce dimanche soir. À peine un mois après le succès sud-africain lors du Mondial en France, la transition est (très) rapide, comme il le reconnaissait franchement : "C'est un peu difficile. J'ai joué en Afrique du Sud toute ma vie et de passer à un nouveau club, si différent, c'est particulier. Mais mes coéquipiers et Jacky (Lorenzetti, NDLR) m'ont facilité les choses. Ma famille a déménagé avant moi donc tout va très bien."

Sa venue n'est pas anodine et elle a été mûrement réfléchie. Interrogé sur ses ambitions personnelles en France, l'intéressé a assuré ne pas être venu en Top 14 pour rien : "J'ai hâte de jouer. Le Top 14 est la pièce manquante pour moi. Je suis venu pour ma réputation. C'est un des championnats les plus difficiles du monde. Je dois faire mes preuves sur le terrain. "J'ai parlé à Cameron (Woki, NDLR) et Yannick (Nyanga, NDLR) avant de signer. Dan Carter a aussi eu une influence sur ma venue. Jacky Lorenzetti m'a dit qu'il voulait recruter le joueur de rugby, pas la superstar. J'ai beaucoup apprécié cela. Le Racing 92 est un club qui n'a pas réalisé autant de choses que Toulon ou Toulouse donc nous avons quelque chose à construire et je veux faire partie de cette histoire." Les clubs de Top 14 sont prévenus !