Pro D2 - Dans la boue, sous la pluie et le vent, Dax a remporté un véritable bras de fer à Maurice-Boyau face à Montauban (7-0). Furno a été le héros de cette partie grâce à un essai sur maul porté. Sapiac fait une très mauvaise opération dans la course au top 6.

Dans des conditions dantesques, sous la pluie et le vent landais, dans un Maurice-Boyau malgré tout bien rempli, cet affrontement entre Dax et Montauban a tourné à une véritable bataille de tranchées. À ce petit jeu, à l'usure, Dax s'est imposé grâce à un essai dans le money-time inscrit par Furno, au terme d'un modèle de maul porté (7-0). Montauban repart avec une grande frustration de ce déplacement qui aurait pu leur ouvrir la porte du top six.

Au classement, en attendant les autres résultats du jour, Dax revient à proximité du top 6 (8e, 33 points). Montauban s'apprête à quitter les places qualificatives pour la phase finale (6e, 34 points).

Un score nul et vierge à la pause !

Il n'y a pas eu d'occasion de vous compter les grandes envolées. Au micro de Canal + Sport, Pierre-Philippe Lafon a réalisé le meilleur résumé de cette première période. "C'est un match dans la boue, sur un terrain gras. Un 6-3 sera un gros score dans ce vrai match d'hiver." Et qui dit match d'hiver dit chandelles, mêlées, et touches.

Au cœur du premier acte, vers la demi-heure de jeu, Dax a pourtant fait le choix osé de refuser les points au pied pour aller plusieurs fois en pénaltouche. Malgré des mauls bien menés, et des fautes adverses, les locaux n'ont pas été en mesure de faire les cinq derniers mètres pour se récompenser. En confiance, Montauban a plié sans céder et a montré son "caractère" dixit Firmin.

Bosviel manque le coche, Furno récompense son équipe

Au retour des vestiaires, on a repris les mêmes éléments avec une utilisation à outrance du jeu au pied. À l'approche de l'heure de jeu, Bean a commis un écran pour faciliter la réception d'une chandelle de Bosviel. À 45 mètres, sur la gauche, Seguy a passé le ballon à gauche des perches (0-0, 56e). Cinq minutes plus tard, Bosviel, à l'initiative d'une merveilleuse relance, a permis à son équipe de glaner une pénalité. En coin, sur la droite, l'artilleur de Sapiac a complètement raté son geste (0-0, 61e).

Quatre minutes plus tard, l'ouvreur, replacé au centre, a mis la foudre sur la pelouse de l'US Dax. Parti depuis la ligne médiane, il s'est joué de Daguerre d'une superbe feinte de passe avant de finir sa course à proximité du poteau de marque. Dans sa folle chevauchée, il ne s'est pas rendu compte qu'il était dans l'en-but et a préféré servir Mathy en soutien au lieu d'aplatir. Une passe manquée qui a eu de grandes conséquences. C'était quasiment l'essai de la gagne pour Montauban (66e). Un scénario rendu encore plus cruel par l'essai collectif conclu par Furno (7-0, 75e).

Vendredi prochain, l'US Dax se rendra sur la pelouse de Provence Rugby. Dans le même temps, à Sapiac, Montauban recevra Grenoble.