Colomiers s'est imposé face à Nevers à Michel-Bendichou lors de la 15e, et dernière journée de la phase aller, de Pro D2 (28-3). Portés par une solide défense de zone, les Columérins l'ont emporté grâce à deux essais et au pied de Thomas Girard face à une meilleure attaque de Pro D2 restée bien terne sous la pluie haut-garonnaise.

Colomiers commence mieux 2024 qu'il n'a terminé 2023. Les Columérins ont maîtrisé Nevers, sous la pluie, à Michel-Bendichou lors de la 15e journée de Pro D2, faisant déjouer la meilleure attaque du championnat (28-3).

Colomiers maîtrise la meilleure attaque de Pro D2

Pour ce dernier match de la phase aller, les Columérins entament mieux la rencontre, marquant dès leur première incursion dans les 22 neversois grâce au pied de Thomas Girard. Porté sous la pluie par son public, Colomiers met plus d'intensité et limite l'attaque de Nevers, la meilleure de Pro D2, grâce à une solide défense de zone. Les Neversois ont eu à deux reprises l'opportunité de marquer des points par le pied de Yohan Le Bourhis, d'abord à 50 mètres, puis à 40 mètres, mais l'ouvreur de Nevers a été trop court avant de légèrement dévisser son ballon. Les hommes de Xavier Péméja sont même parvenus à s'avancer à deux mètres de l'en-but de leur hôte, mais n'ont pas réussi à aplatir. Symbole de cette inefficacité offensive, sur une mêlée à 5 mètres survenue après le carton jaune d'Aldric Lescure, Vincent Pinto parvient à intercepter le ballon et a permis à Colomiers d'avancer à 5 mètres de l'en-but. Cette contre-attaque, en infériorité numérique, aura permis à Colomiers d'inscrire trois nouveaux points au pied. Entre-temps, les Columérins, cliniques, sont parvenus à aplatir en coin, sur leur deuxième incursion dans les 22 adverses, grâce à Martin Dulon. À la pause, la maîtrise défensive de Colomiers a tellement mis à défaut Nevers que le 4e au classement de Pro D2 n'avait pas inscrit le moindre point.

Les Columérins décrochent le bonus à la sirène

Dans le second acte, l'attaque de Nevers continue de déjouer face à la défense de Colomiers qui sait quand faire les bonnes fautes, mais parvient tout de même à inscrire ses premiers points grâce à Yohan Le Bourhis venu répondre aux trois points inscrits par Thomas Girard cinq minutes après le retour des vestiaires. Moins brouillon, les Columérins inscrivent un deuxième essai, en force, par l'intermédiaire d'Anthony Coletta à la réception d'un long lancer en touche à vingt minutes du terme de la rencontre. Nevers, dans un jour sans aujourd'hui, a paniqué à chaque possession et n'a jamais trouvé la solution, mais est parvenu à empêcher Colomiers de décrocher le bonus offensif, du moins jusqu'à la sirène. Mathis Galthié, fils de Fabien, aurait pu permettre aux Hauts-Garonnais de le décrocher si le ballon, sur lequel il s'est jeté en filou, n'avait pas été en-avant. C'est sur une dernière incursion, à la sirène, après un ballon capté à la limite de l'en-avant par Thomas Girard que Ray Nu'u offre à Vincent Pinto, sur un deux contre un, l'essai du bonus.

Colomiers aura montré toute sa force dans ce premier duel de l’année et empoche le bonus offensif face au jaunets.



L'équipe va vite se remettre au travail pour préparer la réception de Biarritz la semaine prochaine.

Cette victoire permet aux hommes de Julien Sarraute de mettre fin à sa mauvaise série de trois défaites sur les quatre derniers matchs et de stopper la bonne dynamique des Nivernais qui n'avaient perdu qu'à deux reprises lors de leurs sept dernières rencontres. Lors de la prochaine journée, le 11 janvier, Les Columérins recevront Béziers tandis que Nevers accueillera, au stade du Pré Fleuri, le Biarritz olympique.