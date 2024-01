Gaëtan Barlot suscite l'intérêt de plusieurs clubs en Top 14. Mais le Castres olympique n'entend pas lâcher son talonneur avant la fin de son bail, en juin 2025.

En cette nouvelle année, ça commence à s'agiter sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui suscitent l'intérêt de plusieurs clubs, Gaëtan Barlot. Le Stade français, qui va notamment voir Mickaël Ivaldi rentrer du côté de Toulon, suit le joueur du Castres olympique. Mais le club tarnais ne l'entend pas de cette oreille. Le CO ne souhaite pas lâcher son talonneur numéro un, dans la hiérarchie. D'autant que le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2025 avec son club actuel et que, d'après les dernières informations, le joueur n'aurait pas émis de velléités de départ auprès de ses dirigeants. Selon All Rugby, les deux autres talonneurs du club, Loris Zarantonello et Pierre Colonna sont aussi encore sous contrat avec Castres la saison prochaine.

Arrivé à Castres en 2020

Gaëtan Barlot, après avoir été formé du côté de Clermont-Ferrand, a rejoint le CO en provenance de Colomiers en 2020. Le talonneur casqué, dans le Tarn, est devenu international. Il a participé à la tournée en Australie en 2021. Il était remplaçant lors du succès contre la Nouvelle-Zélande lors de la même année. Puis, lors du dernier Tournoi des 6 Nations, il a participé à trois rencontres, toutes comme remplaçant.