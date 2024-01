Dans un entretien croisé exclusif donné à Midi Olympique, Bernard Laporte et Pierre Mignoni se sont confiés sur leurs années passées à Toulon (2011-2016). L'actuel manager de Toulon est notamment sur une anecdote savoureuse avec Jonny Wilkinson...

Bernard Laporte et Pierre Mignoni se retrouvent. Le directeur du rugby de Montpellier et l'actuel manager de Toulon s'affronteront à distance ce dimanche (21 heures) en clôture de la 12ème journée de Top 14. Après avoir passé cinq saisons ensemble au RCT (2011-2016), les deux hommes se sont confiés dans un entretien croisé exclusif donné à Midi Olympique. L'ancien demi de mêlée international est notamment revenu sur la gestion humaine des "Galactiques" de l'époque, et notamment de Jonny Wilkinson.

"Au début, les joueurs ont été un peu surpris par la puissance des discours de Bernard, oui. C’est comme lorsque tu mets les doigts dans la prise, en fait… Ça secoue… Un jour, Jonny (Wilkinson) est même venu me voir en me disant : « Pierre, ce n’est pas possible ! On ne m’a jamais parlé comme le fait Bernard ! » Avec Jacques (Delmas), on passait derrière pour arrondir les angles. (il marque une pause) Je ne sais pas si ça passerait aujourd’hui. Les joueurs sont différents".

Face à ce souvenir ardent, Bernard Laporte a tenu à répondre à son ancien adjoint. "À Montpellier, je parle aux joueurs de temps en temps. Il y a parfois des discours peu sympathiques. Mais si je leur parle ainsi, c’est parce que je les estime. Parce que j’ai envie de les voir beaux et bons. Je n’ai jamais gueulé pour gueuler".