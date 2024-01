Ce jeudi soir, la quinzième journée de Pro D2 s'ouvre avec le duel entre Grenoble et Provence Rugby. Voici nos pronos pour ces premières rencontres de l'année !

Grenoble - Provence Rugby

Les deux équipes n’ont pas passé les mêmes fêtes de fin d’année, c’est le moins que l’on puisse dire. Après un nouveau retrait de six points et une lourde défaite à domicile contre Nevers, le FCG débute 2024 avec le couteau sous la gorge et une quatorzième place peu glorieuse. La réception de Provence Rugby est l’occasion de relever la tête mais surtout de s’éloigner de la zone rouge. En face, tout va bien à Provence Rugby, actuellement deuxième. Les Provençaux débarquent en Isère avec une équipe solide puisqu’en cas de victoire, ils seront provisoirement leaders ce jeudi soir.

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour les Provençaux

Dax - Montauban

Promus cette saison, les Dacquois montrent un très beau visage en deuxième division. Avec une bonne onzième position, ils sont en confiance après quatorze journées. Solides à domicile, les Landais vont tenter de le rester face à Montauban, qui reste sur une belle victoire à Agen avant la trêve. Actuellement dans le top 6, les Tarn-et-Garonnais sont difficiles à manœuvrer, même si l’avantage du terrain pourrait faire la différence lors de ce duel.

Notre pronostic : victoire de Dax

Béziers - Aurillac

Sur le papier, l’issue de cette partie ne semble pas faire de doute. À la maison, les Biterrois sont irrésistibles et enchaînent les cartons avec notamment une ligne arrière impossible à arrêter. Avec des joueurs comme Costa Storti ou Lorre à museler, la défense aurillacoise aura fort à faire. Les Cantaliens n’ont toujours pas gagné loin de Jean-Alric et la marche semble trop haute lors de cette quinzième journée. Avec une victoire, l’ASBH se rapprocherait du top 2.

Notre pronostic : succès bonifié de Béziers

Colomiers - Nevers

Les Columérins n’ont plus de temps à perdre. Neuvièmes, les Haut-Garonnais sont dos au mur au moment de voir débarquer à Bendichou un des ogres du championnat, en la personne de Nevers. Néanmoins, l’USC peut se targuer de ne toujours pas avoir perdu chez elle, malgré une attaque en difficulté. Contre les Neversois, ce sera simplement l’occasion de se relancer et de ne pas laisser le top 6 s’éloigner. De leur côté, les Nivernais sont bien au chaud parmi les potentiels qualifiables et pourraient grimper sur le podium avec un résultat positif.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Vannes - Soyaux-Angoulême

Le leader a tiré la langue pour terminer 2023. La trêve a potentiellement remis les têtes à l’endroit, pour recevoir Soyaux-Angoulême de la meilleure des manières. Avec quatre défaites en cinq matchs, le RCV doit retrouver le goût de la victoire pour ne pas laisser échapper sa première place aux dépens de Provence Rugby. Les Angoumoisins sont eux lancés dans une course folle pour le maintien et veulent arracher des points un peu partout. À la Rabine, difficile tout de même de les voir créer l’exploit.

Notre pronostic : succès de Vannes

Rouen - Mont-de-Marsan

Bons derniers de Pro D2, les Rouennais sont dans l’obligation de s’imposer pour toujours croire au maintien. Avec deux petits ajustements dans leur staff ces derniers jours, les Normands débutent une nouvelle aventure, qu'ils souhaitent lancer avec une victoire à domicile. Le problème, c’est que Mont-de-Marsan est une valeur sûre de cette deuxième division. Avec des vieux briscards toujours là pour porter les leurs, les Montois sont de sérieux prétendants à la phase finale.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Agen - Valence-Romans

Cette nouvelle année a débuté de manière mouvementée pour le SUA. Depuis moins d’une semaine, Bernard Goutta n’est plus le manager d’Agen. Vous l’aurez donc compris, ce n’est pas la meilleure manière de préparer une rencontre de championnat. Les Lot-et-Garonnais regardent vers le bas, tout comme Valence-Romans, leur adversaire ce week-end. Les Drômois ont seulement deux points d’avance sur la zone rouge après deux défaites à Dax et contre Béziers à la maison. Ce duel s’annonce serré.

Notre pronostic : victoire d'Agen

Biarritz - Brive

On prévient les amoureux du beau jeu, les conditions climatiques s’annoncent... compliquées ce vendredi soir au Pays basque. De la pluie et possiblement du vent qui devraient pousser les deux formations à revenir aux bases de notre sport. En position de barragiste, le BO veut la victoire, quelle que soit la manière. En face, le CAB s’est rapproché du top 6 avec sa victoire contre Vannes avant les fêtes. Un succès à l’extérieur confirmerait le renouveau corrézien après l’arrivée de Pierre-Henry Broncan.

Notre pronostic : succès de Brive