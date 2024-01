Ce mercredi, Antoine Dupont participe à son premier stage avec l'équipe de France de rugby à sept en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette journée à Marcoussis ne devrait pas empêcher le demi de mêlée toulousain d'affronter Lyon ce samedi soir.

À vrai dire, on se demande parfois comment Antoine Dupont arrive à assumer son rythme de vie. Il est à la fois exceptionnel pour un joueur de rugby et impossible à suivre pour certains passionnés du ballon ovale.

Ce mardi, le demi de mêlée était à l'entraînement du côté d'Ernest-Wallon avec le Stade toulousain. Après avoir fêté le passage à la nouvelle année, les champions de France en titre ont débuté la préparation de la réception de Lyon, en compagnie de leur capitaine, très affûté d'ailleurs comme il l'a prouvé sur quelques interventions.

La FFR a communiqué le groupe convoqué avec France 7 pour un stage de préparation à Marcoussis, qui se tient du 2 au 5 janvier. Et bingo, Antoine Dupont fait partie des 17 joueurs retenus. C'est donc ce mercredi que le meilleur joueur du monde en 2021 a découvert ses nouveaux coéquipiers, avec qui il pourrait cohabiter jusqu'aux prochains JO.

Pas de conséquence pour Toulouse

Sur les réseaux sociaux, les interrogations sont rapidement apparues. Comment peut-il préparer la rencontre contre Lyon avec son club, tout en effectuant son stage avec France 7 ?

Tout d'abord, contrairement aux seize autres joueurs, Dupont n'est convoqué que ce 3 janvier et sera libéré ensuite. Et pour rassurer les supporters toulousains, le demi de mêlée n'aura manqué... aucune séance avec Toulouse puisque les Haut-Garonnais sont de repos ce mercredi et reprendront le chemin du terrain jeudi matin. Un rendez-vous que ne manquera pas "Toto", qui poursuivra la préparation du Lou.

Pour résumer, Antoine Dupont a "simplement" dans son programme un entraînement supplémentaire que ses coéquipiers toulousains. Cette convocation avec France 7 ne bouleverse pas les plans du staff rouge et noir, qui pourra compter sur son maître à jouer ce samedi soir. Le seul risque est bien évidemment physique, mais le capitaine du XV de France était au repos la semaine dernière.