Menés pendant pratiquement toute la rencontre, les Bayonnais ont attendu l'ultime minute du match contre le Racing 92 pour passer devant, et cela grâce à une superbe réalisation de Rémy Baget. Revivez en vidéo l'essai de la délivrance pour les Basques (27-23).

En ce Boxing Day, les acteurs du Top 14 ont décidé de régaler les passionnés de rugby. Après l'essai de 80 mètres de Madosh Tambwe ce vendredi lors de Clermont - Bordeaux (35-40), la fin de match à couper le souffle entre Lyon et Montpellier (20-18), c'est au tour des Bayonnais et des Racingmen de faire vibrer leurs supporters. Pendant 79 minutes, les hommes de Stuart Lancaster ont réalisé le match parfait à l'extérieur. Dominés certes, mais diablement réalistes, grâce notamment à un Henry Arundell une nouvelle fois décisif. Le problème pour les Franciliens, est que l'Aviron ne s'avoue jamais vaincu à Jean-Dauger.

Lopez audacieux, Baget merveilleux

Après 40 minutes, le Racing menait miraculeusement 17-3 sur la pelouse bayonnaise mais au fil des minutes, on sentait la dynamique de cette rencontre s'inverser. Par la botte de Camille Lopez d'abord puis grâce à un essai de Thomas Acquier (74e), les hommes de Grégory Patat revenaient à trois petits points de leurs adversaires (20-23). C'est alors que, suite à une ultime relance depuis leurs 22 mètres, Uzair Cassiem prenait l'intervalle et trouvait l'énergie folle, après 79 minutes dans les jambes, de percer sur 20 mètres. Une libération rapide plus tard, Camille Lopez s'emparait du ballon et, d'une passe au pied géniale, trouvait les bras de Rémy Baget. Le futur ailier castrais prolongeait alors au pied pour lui-même, puis d'un crochet intérieur et après une course de 40 mètres, s'offrait le droit de libérer son public. La sirène retentissait ensuite, Camille Lopez pouvait transformer, et les Bayonnais pouvait exulter (27-23).

L'ESSAI DE LA GAGNE \ud83d\udd25



L'@avironrugbypro arrache la victoire à la dernière minute face au Racing grâce à cet incroyable essai de Rémy Baget ! #ABR92 pic.twitter.com/bJFP2sULWj — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 30, 2023

Depuis leur remontée en 2022, les Basques n'ont jamais perdu à Jean-Dauger en Top 14, intraitables.