Grâce à un essai dans les ultimes secondes de Rémy Baget, l'Aviron bayonnais a réussi par vaincre le Racing 92 sur ses terres (27-23). Menés 6-20 à l'heure de jeu, les hommes de Grégory Patat ont fait le job dans une ambiance incroyable et ont assuré un succès de prestige.

L'Aviron bayonnais a vaincu le Racing 92 (27-23) au Stade Jean-Dauger pour le compte de la onzième journée du Top 14.

Bayonne, encore vexé de sa production aléatoire à Perpignan, avait dans la tête de rebondir face au leader francilien qui venait de passer un savon à Oyonnax lors de la journée précédente. De quoi donner un duel savoureux dans une enceinte archi-comble. Et les hommes de Grégory Patat ont mis une immense intensité dès les prémices de cette rencontre. Si Tedder avait ouvert le score sur une pénalité à laquelle répondait dans la foulée Lopez (3-3, 13 ème), ce sont bien les Basques qui furent les plus conquérants. Problème, l'efficacité n'était pas au rendez-vous et Arundell sortait de sa boîte pour asséner une course décisive dans son couloir et inscrire le premier essai du match (3-10, 15 ème). Un coup dur à balayer pour l'Aviron.



Ce fut le cas à deux reprises avec Cassiem et Acquier qui passeront la ligne d'essai, mais la vidéo jouait son rôle intraitable et n'accordait pas ces répliques d'envergure. Dominateurs avec une grande possession à leur actif, les locaux insistaient sur toutes les formes de jeu. Face à une défense impeccable, les Basques butaient inlassablement sur un mur. Confrontés à cette stérilité, les coéquipiers de Lopez furent punis à la moindre miette laissée en route et un contre rondement mené par la conclusion de Le Garrec après un jeu au pied de Tedder suivi par Arundell (3-17, 40 ème). Un deuxième coup de lame plutôt incisif, tranchant avec les efforts déployés par les pensionnaires de Jean-Dauger, face à une redoutable efficacité du leader, chirurgical pour l'occasion.

Puis Baget passait par là...

Alors que les buteurs se répondaient encore par le pied au tableau d'affichage (6-20, 45 ème). Les Bayonnais semblaient usés par ce manque de réalisme. Alors que les troupes de Stuart Lancaster montraient quelques situations intéressantes, c'est Cassiem qui profitait d'une pénalité jouée rapidement à la main pour relancer les Basques (13-20, 60 ème). Tedder récompensera le travail de ses avants (13-23, 66 ème) et le dernier quart d'heure ne s'annonçait pas favorable aux locaux. Mais cette force inépuisable, la marque de fabrique de l'Aviron resurgissait. Coup de théâtre d'abord avec le carton jaune contre Gogichasvhili, auteur d'un déblayage illicite alors que Josesh avait marqué l'essai. Un tournant décisif.



Portés par leurs supporters, les Bayonnais enclenchaient les actions positives, et les franchissements se multipliaient. Acquier tout en force donnera l'espoir après un ballon porté d'école (20-23, 73 ème). Puis Baget, après une idée lumineuse au pied et une inspiration de qualité pour la récupération et l'essai entre les poteaux pour la victoire (27-23, 80 ème). Un renversement de situation spectaculaire, mais pas immérité tant les locaux auront déployé une énergie folle pour ne pas abdiquer.

L'Aviron se déplacera à Bordeaux-Bègles l'esprit plus léger en s'éloignant de la zone rouge, tandis que les Franciliens se devront une revanche après cette passivité observée et la réception du Castres Olympique la semaine prochaine.