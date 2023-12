Oscars Midi Olympique - Toulon : Ollivon et Halagahu à l’honneur

Le 8 janvier à 19 heures les Oscars Midi olympique débarqueront à Toulon pour récompenser le vainqueur sortant du Challenge Européen, son capitaine Charles Ollivon et son diamant brut Matthias Halagahu.

La malédiction est tombée, et cela vaut bien une étrenne de début d’année. Après quatre finales perdues, Toulon a enfin brandi le Challenge européen. Dix ans après avoir décroché leur première étoile à l’Aviva Stadium, les Rouge et Noir, pour la dernière saison des néo-retraités Mathieu Bastareaud et Sergio Parisse, ont conquis à nouveau l’Europe dans le temple du rugby irlandais. Avec ce nouveau trophée dans l’armoire, l’entité au muguet a rassemblé toutes les couronnes possibles : Brennus, Pro D2, Champions Cup et Challenge Européen. Une première dans l’Hexagone, et un "point de passage" vers de plus hautes ambitions nationales et continentales pour Pierre Mignoni.

Finaliste malheureux deux fois en Top 14 et deux fois en Challenge européen, le capitaine Charles Ollivon représente cette pugnacité varoise. À 30 ans, le vice-capitaine du XV de France s’impose comme un élément central du projet voulu par le RCT. À quelques matchs de devenir un centurion de l’institution dirigée par Bernard Lemaître, le troisième ligne aile a décidé de prolonger jusqu’en 2027 son histoire d’amour avec son club. Une marque d’affection mutuelle pour celui qui est aussi un des visages du rugby français avec ses 39 sélections et ses deux participations à la Coupe du monde.

Revenu tel un phénix à la suite de graves blessures, le Grand Charles arrive au sommet de son art. Une bonne nouvelle pour les Bleus et Toulon. Il recevra un Oscar Midi Olympique.

Halagahu est devenu un symbole

Au cœur du projet porté par Pierre Mignoni, la formation toulonnaise sera également à l’honneur dans les magnifiques installations du Campus RCT. Deuxième ligne rugueux, à l’accent chantant, Matthias Halagahu s’est fait une place de choix au sein du vestiaire professionnel.

Adoubé par la légende galloise Alun Wyn Jones qui certifie un avenir "international" à son cadet et un futur rôle de "capitaine" du côté de Mayol, le gamin du Club Athlétique Raphaëlo Fréjusien a connu une ascension fulgurante avec déjà près d’une dizaine de titularisations cette saison. À l’image d’autres de ses comparses du centre de formation (Coulon, Le Corvec, Boulassel…), il a profité de l’épopée en Challenge européen pour se montrer et s’imposer au sein de la cage varoise. Tout naturellement, à force de travail, il a été récompensé d’un premier contrat de deux ans chez les professionnels. Avant d’espérer briguer l’Oscar Midi Olympique, Halagahu sera honoré dans la catégorie Espoir.

Pour ces récompenses, le Club House du RCT vous accueillera le 8 janvier prochain, à partir de 18h30. La cérémonie se poursuivra avec un cocktail servi aux alentours de 20h15. Plus de 600 convives et personnalités sont attendus. Pour assister à cette soirée d’exception, vous pouvez vous inscrire via un formulaire sur rugbyrama.fr.