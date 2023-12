Info Midol. Raphaël Saint-André, ancien joueur de Clermont et du Lou dans les années 90, va devenir entraîneur des arrières de la sélection roumaine. Il rejoint David Gérard fraîchement nommé sélectionneur.

Après la Hongrie (2011-2014) et la Russie (2014), voilà que Raphaël Saint-André va découvrir à 52 ans une nouvelle sélection : la Roumanie. En effet, selon nos informations, l'ancien joueur de l'AS Montferrand (1991-1997) va rejoindre le staff roumain pour les saisons à venir. Trois-quarts centre de métier, il y officiera en tant qu'entraîneur des lignes arrières, où évoluent notamment le Biarrot Adrian Motoc ou encore Taylor Gontinéac (Rouen). Mais le frère cadet de Philippe ne sera pas dépaysé puisqu'il y retrouvera d'abord le tout nouveau sélectionneur de la nation carpatique David Gérard. Ancien manager de Montauban et chargé des avants portugais pour le Mondial en France, il se lance un nouveau défi auquel participera donc Raphaël Saint-André.

Il rejoint deux autres Français

David Gérard avait d'ailleurs récemment annoncé être en discussion avancées avec un autre entraîneur français. Le secret n'est donc plus. Dans le staff roumain, deux autres français travailleront avec lui : les préparateurs physiques français Michaël Dallery et Paul Céré-Labourdette. Comme annoncé à Actu Rugby, David Gérard s'entourera de Jon Callard (ancien entraîneur de Bath) et du Géorgien, champion de Roumanie avec le Dynamo Bucarest, Simon Maisuradze.