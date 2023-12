Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant le Stade français à La Rochelle, dans le cadre de la dixième journée de Top 14.

Le Stade français doit conforter sa place dans le top 6. Les Parisiens, cinquièmes avant la dixième journée, vont s'inspirer de leur victoire face à Toulouse pour enchaîner un deuxième succès consécutif. Après deux défaites d'affilée, la claque infligée au Stade toulousain a redonné le moral aux troupes de Laurent Labit.

La Rochelle doit absolument gagner pour rester dans la course au top 6. Les Jaune et Noir ont déjà perdu beaucoup de points cette saison, avec cinq défaites en neuf journées. Le Stade rochelais, incapable de gagner lors de l'Investec Champions Cup, en plus de la blessure de Bourgarit, devra batailler face à des Stadistes invaincus cette saison à Jean-Bouin.

La rencontre du jour se joue au stade Jean-Bouin. L'arbitre sera M.Thomas Charabas.