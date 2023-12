L'Africain du Sud double champion du Monde, RG Snyman, s'engage avec le Leinster. L'actuel joueur du Munster va donc jouer pour une autre franchise irlandaise la saison prochaine.

Double champion du monde avec les Springboks, le deuxième ligne RG Snyman va rejoindre son ancien sélectionneur, Jacques Nienaber, au Leinster la saison prochaine. Comme pressenti ces derniers jours, le joueur du Munster a donc signé un contrat avec la province du Leintser. Léo Cullen l'entraîneur en chef de l'équipe s'est exprimé sur cette arrivée, "nous sommes ravis que RG nous rejoigne la saison prochaine. C'est un joueur de classe mondiale, qui arrive à son apogée et un athlète puissant qui apportera plus de compétition à ce poste pour notre équipe" a avoué l'Irlandais.

Le colosse d'Afrique du Sud va tout de même terminer la saison du côté du Munster : "étant très bien installés à Limerick depuis notre arrivée en Irlande il y a près de quatre ans, ma femme et moi souhaitons rester en Irlande si possible. Continuer avec Munster rugby au-delà de juin 2024 n’était plus un choix que je pouvais exercer. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour le Munster, sur et en dehors du terrain, jusqu'à la fin de la saison" a-t-il avoué.