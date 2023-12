Actuel talonneur du Rugby Club Toulonnais, Christopher Tolofua pourrait rejoindre Montpellier la saison prochaine. L'ancien joueur des Saracens et de Toulouse intéresse le staff du MHR.

Montpellier va mieux. Après un début de saison complètement manqué en Top 14, le champion de France 2022 a profité de la période européenne pour retrouver le goût de la victoire avec deux succès face à Newcastle et aux Ospreys. Pendant ce temps, le staff montpelliérain continue de préparer l'avenir du club pour la saison prochaine. En effet, selon les informations de nos confrères de Midi Libre, le MHR serait intéressé pour enrôler le talonneur du Rugby Club Toulonnais, Christopher Tolofua (29 ans ; 8 sélections).

2 talonneurs du MHR en fin de contrat

Dans la rotation du côté de Mayol, Tolofua a disputé 10 rencontres pour 4 titularisations en cette première partie de saison. Avec les blessures d'Étrillard et de Baubigny, l'arrivée de Jack Singleton a aussi amené de la concurrence au poste. Le joueur du RCT pourrait donc venir renflouer un effectif montpelliérain assez léger au poste. En effet, le talonneur Brandon Paenga-Amosa voit son contrat se terminer à la fin de la saison tout comme la recrue géorgienne Vano Karkadze, qui avait signé pour une année. Le board héraultais veut donc au plus vite et au mieux consolider son effectif.