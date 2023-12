Guillaume Rouet sera Bayonnais une saison de plus. Le club Basque a annoncé la prolongation de son numéro 9 ce lundi midi.

Guillaume Rouet prolonge le plaisir. Pur produit de la formation basque, le demi de mêlée de l'Aviron bayonnais a prolongé son contrat d'une saison avec les bleu et blanc. À trente-cinq ans, le numéro 9 international espagnol jouera donc sa treizième saison avec l'Aviron l'année prochaine. Passé professionnel en 2010, Guillaume Rouet a joué plus de 200 matchs avec Bayonne. Dans une vidéo humoristique, l'Aviron bayonnais a mis en scène son demi de mêlée pour annoncer aux supporters bleu et blanc la prolongation de ce dernier.

Icône du club basque, Guillaume Rouet partage le poste de demi de mêlée avec Maxime Machenaud. Titularisé à cinq reprises cette saison, Rouet n'a pas disputé les deux premiers matchs de Champions Cup avec l'Aviron. Pour rappel, le talonneur de Provence Rugby Lucas Martin devrait rejoindre Bayonne la saison prochaine, selon nos informations.